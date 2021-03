"Cupa e un obiectiv si luptam pana la capat!" Paul Anton, motivat sa salveze sezonul lui Dinamo dupa ce a fost omul meciului cu Calarasi! Ce a spus despre amicalul cu Dinamo Kiev

Paul Anton a fost cel mai bun jucator al lui Dinamo in victoria de la Calarasi din sferturile de finala ale Cupei Romaniei.

Mijlocasul a marcat primele doua goluri ale meciului, primul cu un sut frumos de la 30 de metri si al doilea cu un voleu din interiorul careului.

Dupa meci, Anton a declarat ca, desi au ramas in competitie echipe bune, obiectivul lui Dinamo este de a castiga competitia pentru a salva sezonul foarte slab din campionat.

"Cel mai important este ca ne-am calificat, cu gandul asta am venit si ma bucur ca am reusit sa obtinem calificarea mai departe.

Ma bucur ca am avut pozitie de sut, se stie ca imi place foarte mult sa trag de la distanta si mereu cand am ocazia incerc sa dau la poarta. La al doilea gol am avut si putina sansa, a sarit mingea bine, dar important e ca am fost acolo pe bara a doua si am incercat poarta.

Cupa a fost un obiectiv de la inceputul sezonului, acum cu atat mai mult data fiind situatia din campionat, clar e un obiectiv si luptam pana la capat.

Au ramas echipe bune, noi vrem sa ajungem in finala si sa castigam trofeul. Vom vedea si cu cine vom pica. Important e sa ne concentram de la meci la meci. Acum avem un meci important cu Voluntari si trebuie sa intram la fel de concentrati si sa incercam sa castigam. Nu va fi usor. Voluntari e o echipa buna, au jucatori cu experienta, vin dupa o victorie si noi dupa o infrangere in campionat, insa sper sa trecem peste aceste lucruri si sa castigam", a spus Anton dupa meci.

Fotbalistul de 29 de ani a comentat si faptul ca Dinamo va sustine pe 27 martie un meci amical cu echipa lui Mircea Lucescu, Dinamo Kiev: "Stiam ca se cauta un amical, clar va fi o partida frumoasa penrtu noi. Ma bucur sa domnul Lucescu a dat o mana de ajutor, pentru ca pe langa faptul ca vom avea sansa sa jucam cu Dinamo Kiev am inteles ca se va face si o campanie de vanzare a biletelor, ceea ce va ajuta din nou clubul sa faca rost de o suma de bani".