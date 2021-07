"Cred ca acum, primordial, este salvarea clubului!" Paul Anton a vorbit despre situatia de la Dinamo si cum traiesc jucatorii lui Uhrin aceasta perioada

Problemele de la Dinamo continua.

Fanii din DDB incearca din rasputeri sa redreseze situatia de la Dinamo, insa problemele din trecut nu le dau pace acestora. Jucatorii au ajuns si ei la limita rabdarii, in special din cauza lipsei de comunicare si a promisiunilor neonorate, dupa cum spune chiar unul din liderii vestiarului "cainilor", Paul Anton.

"Nici noi nu avem prea multe informatii. Nu s-a prezentat nimeni in fata noastra sa ne explice ce inseamna aceasta insolventa. Au fost tot felul de promisiuni, insa nu s-au respectat. In medie, sunt 3 luni de restante financiare. Stim cu totii ca vom fi trecuti intr-o categorie in care nu avem ce sa facem, nu e o situatie corecta fata de noi, mai ales pentru noi, cei care am stat aici tot sezonul si am suferit.

Cert e ca a fost o lipsa de comunicare si asta ne-a deranjat extrem de mult. Ne-am asteptat sa vina cineva in fata noastra sa ne explice, dar nici pana acum nu s-a intamplat acest lucru. Eu sunt intr-o perioada de convalescenta. Eu astept sa am o discutie cu cineva, sa lamuresc. Am avut discutii ieri cu cei din DDB, insa, in momentul de fata, administratorul judiciar va conduce clubul si va trebui sa vorbim cu el. Cu Mario am discutii zi de zi, dar nu el decidea si nu avea puterea.



E cea mai neagra situatie, un moment foarte delicat, sper sa existe mai multa comunicare si sa se rezolve. Nu e corect ca jucatorii si antrenorii si oamenii care au muncit sa sufere cel mai mult. E greu, fiecare avem familii, avem obligatii. Nu e usor sa muncesti un an de zile si la final sa nu vezi niciun ban sau sa-ti fie taiati din bani. Cu siguranta se stiau pasii care vor fi urmati, corect era sa stim si noi care e situatia.

Eu am mai trecut printr-o insolventa, au trecut aproape 10 ani si nu am mai luat niciun ban. La Bistrita. Pana acum am fost toti uniti, ne-am respectat. Bineinteles ca ma gandesc (n.r.- la un transfer), dar concret nu e nimic. In iarna, am avut o oferta concreta din Turcia si Dinamo a refuzat-o. Eu cred ca acum, primordial, este salvarea clubului. Performanta sa mai astepte", a declarat Paul Anton la digisport.