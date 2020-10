Spaniolii de la Dinamo pregatesc o SUPER-LOVITURA! Cel mai mare salariu din Liga 1 pentru un jucator roman! Cat va incasa Paul Anton 

Paul Anton (29 de ani) a ramas liber de contract de pe data de 10 august.

Jucatorul a evoluat ultima data in campionatul Rusiei, la Krylya Sovetov Samara, echipa care a terminat sezonul trecut pe locul 15. Paul Anton este unul din preferatii lui Cosmin Contra, antrenorul avandu-l sub comanda la Getafe si in primul sau mandat la Dinamo.

Fotbalistul a fost si o prezenta constanta la nationala Romaniei, atunci cand Contra era selectioner. Paul Anton ar urma sa primeasca 35.000 de euro pe luna, urmand sa fie cel mai bine platit fotbalist din Liga 1, depasindu-l astfel pe Borja Valle care are 33.000 de euro pe luna. Cel care a dezvaluit a fost Danut Lupu, conform celor de la ProSport.

"Paul Anton vine la Dinamo, la 35.000 de euro pe luna, il felicit! Din ce cunosc eu atata va lua. Poate sa-i propuna si suma de 50.000 de euro, insa de unde platesti acesti bani? Jucatorii romani nu fac scandal, trece timpul, dar trebuie sa le platesti salariile jucatorilor straini, ce faci? Nu cred ca le e greu sa urce in avion si sa plece. Cum sa am incredere cand ei nu plateau salarii de 2.000 de lei?!", a declarat Danut Lupu.