Dinamo i-a găsit rapid în locuitor lui Zeljko Kopic, după ce antrenorul croat a decis să nu continue pe banca formației bucureștene.

„Câinii” au decis să meargă pe mâna lui Nuno Campos, fost secund la AS Roma.

Alessandro Caparco a spus de ce a plecat Zeljko Kopic de la Dinamo

Alessandro Caparco, fost antrenor cu portarii la Dinamo, a vorbit despre plecarea lui Zeljko Kopic.

Fostul portar italian a colaborat cu antrenorul croat, iar Caparco crede că acesta a părăsit-o pe Dinamo din același motiv pentru care a plecat și el de la echipa bucureșteană.

„Eu am venit cu Mister Ovidiu Burcă. După, a venit Mister Kopic. Eu am avut o relație fantastică cu Mister Burcă. După, s-a schimbat Mister Kopic, am avut o relație foarte bună cu el. Era aproape singur când a venit. Nu avea pe nimeni. Nu avea staff și am rămas.

Și-a adus staff în iarnă și am fost dintre puținii care au rămas în stafful nou. S-a creat o chimie bună și după, când am plecat de la Dinamo... Cred că el a plecat din același motiv ca mine. Cred eu.

De ce am plecat? Niciodată nu o să vă spun care este motivul. Eu nu sunt un «yes man», nu accept anumite condiții. Din moment ce sunt responsabil pentru anumite chestii, eu trebuie să răspund pe pielea mea”, a spus Alessandro Caparco, conform iAMSport.ro.

Experiență vastă a lui Nuno Campos

De-a lungul carierei sale, noul principal al alb-roșiilor și-a construit un CV solid lucrând ca antrenor secund. Timp de peste un deceniu, Campos a fost mâna dreaptă a lui Paulo Fonseca, ajutându-l pe acesta la cluburi importante din Europa. În această perioadă, lusitanul a adunat în palmares, din postura de secund, șapte trofee în Ucraina alături de Șahtior, o Cupă a Portugaliei cu Braga și o Supercupă cu FC Porto.

El a făcut pasul spre rolul de antrenor principal abia în anul 2021, bifând două experiențe scurte pe prima scenă din Portugalia, la Santa Clara și Tondela. După alte perioade în care a fost secund la mexicanii de la Toluca și la echipa U20 a brazilienilor de la Flamengo, Nuno Campos a preluat formația maghiară Zalaegerszeg în vara anului trecut.

Sezonul petrecut în țara vecină a fost unul cu rezultate notabile pentru tehnicianul lusitan. Acesta a reușit să claseze Zalaegerszeg pe poziția a cincea în prima ligă din Ungaria, reprezentând cea mai bună performanță a echipei de la revenirea în prima divizie din 2019.