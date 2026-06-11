Roș-albaștrii au salvat stagiunea trecută, după ce au obținut calificarea în preliminariile Conference League, prin intermediului barajului câștigat în fața lui Dinamo.

Gigi Becali a anunțat că vor fi mai multe plecări de la echipa bucureșteană în această vară.

Încă un fotbalistul care pleacă de la FCSB: anunțul lui Gigi Becali

Gigi Becali a anunțat că Daniel Graovac nu va continua la FCSB, la fel ca Baba Alhassan, Vlad Chiricheș, Mamadou Thiam și David Kiki. Primilor patru le expiră contractul în această lună.

„(n.r. Întrebat despre plecări) Cei care termină contractele. Graovac, unul dintre ei”, a spus Gigi Becali, conform digisport.ro.

Daniel Graovac a venit la FCSB în iuie 2025, dar nu s-a impus în apărarea roș-albaștrilor.

Fotbalistul venit de la CFR Cluj sub formă de jucător liber de contract este cotat la 350.000 de euro, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.