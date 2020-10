Prima reactie a lui Paul Anton dupa revenirea in Stefan cel Mare! "Sezonul acesta va fi altceva!" Ce spune despre derby-ul cu FCSB

Paul Anton a revenit la Dinamo si a fost prezentat oficial vineri seara.

Ulterior, mijlocasul in varsta de 29 de ani a oferit primele declaratii dupa revenirea in Stefan cel Mare. El a vorbit despre realizarile din ultimii ani, despre iubirea pe care o simte din partea fanilor si despre cum a gasit echipa in acest inceput de sezon.

"Sunt foarte bucuros, ma simt bine. Mereu am spus ca este un club pe care il apreciez, care m-a primit bine, si sper sa rasplatesc aceasta incredere, sa reusim sa avem rezultate foarte bune. Nu vreau sa spun ca (n.r. iubirea fanilor) m-a influentat decisiv, dar a fost un factor important pentru mine.

Am mai spus-o, e un club unde m-am simtit bine si in club, si pe stadion unde fanii ne-au sustinut mereu, au avut incredere in noi. Le multumesc mult pentru mesajele frumoase, pentru increderea pe care mi-o acorda si ramane sa le demonstrez ceva.

Sunt un jucator cu mai multa experienta, am trecut printr-o multime de situatii, atat placute, cat si mai putin placute, si cred ca asta m-a calit. Consider ca este un plus. In rest, vom vedea pe teren.

Imi doresc sa intru cat mai curand, dar depinde de modul in care se va desfasura pregatirea. Trebuie sa respect anumiti pasi si sa ma pun la punct cu pregatirea fizica. Imi pare rau ca nu pot sa particip la meciul cu FCSB, insa am foarte mare incredere ca baietii se vor mobiliza exemplar si vor reusi sa faca o partida mare.

Mi-a placut ce am vazut la antrenament si cred ca sezonul acesta va fi altceva. Primul obiectiv este calificarea in playoff si am mare incredere ca se vor intampla lucruri frumoase la Dinamo.

Le transmit fanilor sa aiba rabdare, sa aiba incredere si sa continue sa incurajeze echipa deocamdata in online. Iar cand lucrurile se vor imbunatati, sa vina din nou sa umple arena si sa ne impinga de la spate, cum au facut-o mereu", a declarat Paul Anton dupa ce a fost prezentat oficial la Dinamo.