Frank Ribery a acceptat și își va începe cariera de antrenor!

Retras în 2022, fostul fotbalist francez a lucrat în cadrul clubului Salernitana, unde și-a încheiat careira.

Gruparea din Salerno este într-o situație delicată în Serie A, cu nouă etape înainte de finalul sezonului. Este pe ultimul loc, cu doar 14 puncte, la 11 distanță de salvarea de la retrogradare.

Stefano Colantuono (61 de ani) a fost numit noul antrenor al echipei în cursul zilei de marți, iar Frank Ribery va fi antrenor secund în cadrul staff-ului său, anunță jurnalistul Nicolo Schira.

Ribery a scris istorie la Bayern Munchen, unde a evoluat timp de 12 ani, după care s-a transferat în Italia, la Fiorentina, și mai apoi la Salernitana.

