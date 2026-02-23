Tehnicianul român a preluat echipa după o pauză de șapte luni, în urma despărțirii de Rapid București, însă bilanțul este departe de obiectivele conducerii.

În cele zece meciuri pe bancă, Marius Șumudică a obținut o singură victorie, două egaluri și a suferit șapte înfrângeri.

Marius Șumudică, la un pas de demitere în Arabia Saudită

Potrivit iAMsport.ro, antrenorul ar putea fi demis dacă nu va obține cel puțin trei sau patru puncte în următoarele două etape. Despre acest subiect a scris și site-ul nostru, aici. Al-Okhdood va juca în deplasare cu Al‑Fateh și Al‑Najma.

Situația din clasament nu este roz deloc. Formația pregătită de Șumudică ocupă penultimul loc în Saudi Pro League, cu doar 10 puncte acumulate în 22 de etape, după două victorii, patru egaluri și 16 înfrângeri.