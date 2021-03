EXCLUSIV | Prunea da DE PAMANT cu Cortacero: "Este o jignire pentru istoria lui Dinamo! Trebuie luat de pe aeroport! E vorba de inselaciune, de fals in acte!"

Pablo Cortacero va reveni in Romania joi si va fi prezent la procesul cu programul DDB de la Tribunalul Bucuresti.

Spaniolul considera ca a fost indepartat in mod ilegal din functia de presedinte al clubului si solicita ca aceasta decizie si toate celelalte care s-au luat din acel moment sa fie nule.

Fostul presedinte al lui Dinamo, Florin Prunea, a vorbit despre acest subiect la PRO X. Fostul international a semnalat faptul ca la clubul din Stefan cel Mare s-au produs foarte multe nereguli de la preluarea de catre investitorii spanioli.

De asemenea, Prunea a acuzat ca autoritatile statului nu au intervenit pentru a opri situatia sa degenereze.

"Va avea o primire interesanta am vazut, extrem de interesanta, sper sa nu degenereze primirea pe care o va avea cand va veni in Romania.

Eu nu il consider vinovat pe Pablo Cortacero. El a fost aici o simpla sageata. Principalii vinovati sunt cei care l-au adus in Romania si cei care i-au dat un asemenea club pe mana. Nu el este principalul vinovat. Cineva a vrut sa scape de acest club si a vrut sa se spele pe maini pentru o perioada pentru ca am inteles din documente ca nu poate sa vanda fara acceptul lui Ionut Negoita. Ce a preluat Cortacero? Nu a preluat nimic daca nu poate sa vanda.

Eu cred ca a vrut sa faca un lot puternic, chiar daca a exagerat cu salariile jucatorilor, a vrut sa mearga 6 luni inainte, sa fie in primele doua-trei echipe si apoi sa incerce sa vanda. Eu nu cred ca vine, sincer. Ce sa faca? A lasat acest club singur, acest club traieste datorita suporterilor din toata tara.

Nu inteleg un lucru: pasivitatea autoritatilor romane, ANAF, Politie. Aici s-au intamplat lucruri necurate. Cei care i-au dat clubul si el sa vina sa dea cu subsemnatul cum a fost posibil ca un asemenea club sa fie tranzaztionat intr-o asemenea maniera.

Aici sunt convins ca sunt incalcari flagrante si in documente. Dinamo e totusi un bun national. Acest om este o jignire pentru istoria lui Dinamo. Ce tupeu are sa vina in Romania? Nu ii inteleg nici pe baietii astia care sunt prin Romania si care l-au sustinut si il sustin in continuare. Astia nu mai au voie sa intre in Bucuresti.

Baiatul asta daca vine in Romania trebuie luat de pe aeroport. Aici e vorba de inselaciune, de falsuri in acte ma gandesc. Aceste lucruri au fost girate de oameni din Romania. Se vorbeste de revenirea lui Serdean in functia de presedinte. Eu cred ca astia nu sunt sanatosi la cap! Pai tu, Serdean, crezi ca vei mai intra vreodata pe stadionul ala atata timp cat sunt suporterii astia?", a spus Florin Prunea la Ora Exacta in Sport.