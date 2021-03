BREAKING NEWS! Gigi Multescu este noul antrenor al lui Dinamo: "La ora 16:00 va fi la Saftica!"

Gigi Multescu revine pe banca echipei din Stefan cel Mare dupa 7 luni.

Potrivit Gazetei Sporturilor, antrenorul de 69 de ani a fost numit astazi in locul lui Ionel Gane, care si-a dat demisia dupa infrangerea cu FC Arges de pe teren propriu, scor 1-2.

Fanii din Peluza Catalin Hildan anuntasera inainte ca Multescu va fi prezent la Saftica la ora 16:00, unde va conduce primul antrenament de la revenire.

"Gata! La munca!", a spus Gigi Multescu sursei citate.

Multescu revine astfel pe banca lui Dinamo pentru a cincea oara in cariera. El a mai antrenat in Stefan cel Mare in sezoanele 1990/1991, 2007-2008, 2013-2014 si 2019-2020. Este interesant de remarcat ca niciodata nu a rezistat mai mult de un sezon, fiind de fiecare data adus in conditii foarte grele pentru echipa.

Este contractul cu numarul 40 pe care il semneaza Multescu in cariera sa de antrenor in 31 de ani. Fostul mare jucator al lui Dinamo a mai antrenat in Romania echipe precum Dacia Unirea Braila, Poli AEK Timisoara, Sportul Studentesc, FC Vaslui, U Cluj, Petrolul sau Universitatea Craiova.

De asemenea, Multescu a pregatit mai multe echipe din Turcia, printre care se numara Samsunspor, Kayserispor, Adanaspor, Ankaragucu sau Gaziantepspor.