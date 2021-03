"Asta si-au dorit! E posibil ca Dinamo sa se distruga sau chiar sa retrogradeze!" Eugen Neagoe nu-i iarta pe fanii dinamovisti

Eugen Neagoe a pregatit-o pe Dinamo la inceputul sezonului 2019-2020, insa a plecat dupa doar cateva partide.

Contestat inca din momentul semnarii contractului, Neagoe a suferit un atac de cord pe banca dinamovistiilor, la meciul pierdut cu CSU Craiova, 2-0, pe National Arena. Antrenorul nu uita de presiunea la care a fost supus de fanii "cainilor" si spune ca acestia au o parte din vina pentru situatia in care a ajuns echipa.

"Am reusit la toate echipele la care am fost, mai putin la Dinamo, pentru ca la celelalte echipe am fost tratat cu respect, cu incredere, oamenii m-au dorit la echipa. La Dinamo am cazut intr-un moment foarte prost, intr-un razboi care nu era al meu, acei oameni care m-au contestat au dorit ca eu sa nu am rezultate la Dinamo. N-am inteles de ce, nu meritam sa fiu tratat la modul in care am fost tratat. E posibil sa se distruga acest brand. Chiar si sa mearga in Liga 2. Atat timp cat nu ai rezultate, cat nu castigi meciuri, este posibil sa mergi catre dezastru.



E ce si-au dorit suporterii care m-au contestat pe mine, pentru ca nu toti suporterii lui Dinamo m-au contestat. Ma intalnesc cu fani ai echipei Dinamo si oamenii ma intreaba pe mine ce s-a intamplat. Eu, din ce stiu au fost influentati, dar nu mai vreau sa-mi aduc aminte nici de cine au fost influentati, nici ce au facut, a fost dorinta lor, foarte frumos, s-a terminat acea perioada, ma bucur de respectul pe care il am de la celelalte cluburi si de la oamenii cu care am lucrat de la acele echipe", a spus Neagoe, conform Fanatik.

Neagoe a fost si jucator al clublui din Stefan cel Mare, intre 1997 si 1998, iar ca antrenor, a pregatit, printre altele, pe Poli Iasi, Universitatea Craiova, Pandurii Tg-Jiu, Hermannstadt, Sepsi, iar in prezent este la carma celor de la Astra Giurgiu.