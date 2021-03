Dinamo - FC Arges, LIVE TEXT de la ora 20:30 | Misiune dificila pentru 'caini' impotriva echipei din Pitesti

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre Diamo si FC Arges pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Dinamo nu a mai reusit o victorie in Liga 1 de 4 etape si a ajuns pana pe locul 14 in Liga 1. Un eventual succes in fata pitestenilor i-ar urca pana pe locul 12, peste Voluntari si Gaz Metan. Partida ar putea sa fie decisiva si pentru Gane, dupa ce fanii-actionari au anuntat ca vor sa caute alt antrenor.

"Va fi o lupta grea, e un punct care nu ne ajuta foarte mult. Dar trebuie sa luptam in continuare si sa luam trei puncte cu FC Arges. Va fi din ce in ce mai greu in play-out, unde vom intra cu jumatate dintre puncte", au fost concluziile trase de antrenorul dinamovist, imediat dupa meciul cu Voluntari, scor 1-1.

FC Arges traverseaza o perioada buna in Liga 1 si a ajuns aproape de zona playoff-ului. Pitestenii sunt pe locul 9 cu 33 de puncte, la doar 4 puncte distanta de Academica Clinceni, ocupanta locului 6. FC Arges a castigat in ultima etapa cu Poli Iasi, scor 2-1, iar o eventuala victorie cu Dinamo o poate urca pana pe locul 7.