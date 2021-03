"Cred ca a luat ceva de la Magaye!" Cortacero, facut PRAF de fanii dinamovisti dupa comunicatul prin care a anuntat ca revine la club

Continua razboiul dintre fanii lui Dinamo si Pablo Cortacero inaintea procesului care se va desfasura pe 18 martie.

Omul de afaceri spaniol a trimis catre www.sport.ro un comunicat in care a explicat ce planuri are odata cu revenirea in Romania. Printre altele, Cortacero a explicat ca nu are de gand sa renunte la actiunile pe care le detine la Dinamo, dar si ca are de gand sa ii dea in judecata pe unii din membrii DDB.

Replica suporterilor dinamovisti nu a intarziat insa sa apara. Actorul Alex Conovaru, unul dintre reprezentantii programului DDB in spatiul public, l-a atacat destul de dur pe spaniol si a anuntat ca acesta nu are nicio sansa la procesul de la Tribunalul Bucuresti.

"A venit si mesajul de la baiatul ala din Spania. Cred ca a luat ceva de la Magaye. S-a intalnit cu Magaye, care a luat niste prafuri mai bune. Dar Cortacero a luat niste prafuri proaste! A lucrat in umbra? In umbra cui? Umbra lui Mircea la Cozia? Parca il vad si pe domnul Serdean cum se imbarca si el sa vina la Bucuresti, ca a fost scos abuziv.

Pe 18 e infatisarea la tribunal, la primele doua nu a venit nici macar avocatul din partea lor. La proces nu au nicio sansa! Daca CA-ul lui Dinamo nu e statutar, LPF si FRF sunt si ele in culpa. E adevarat, el e patron in acte si, in ciuda faptului ca nu o sa vanda, nu poti fi doar patron din vorbe si sa latri prin presa.

Cat faci din Spania pana in Bucuresti? Trebuie sa prinda un pret bun la low-cost, sa aduca un test valid cum ca nu are COVID", a spus Conovaru pentru Look Sport.