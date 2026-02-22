Arsenal s-a impus clar în derby-ul cu Tottenham, scor 4-1, într-un meci care a avut loc în runda 27 din Premier League, care s-a jucat pe „Tottenham Hotspur Stadium”.

Golurile „tunarilor” au fost marcate de Eze (32', 61') și Gyokeres (47', 90+4'), în timp ce unica reușită a lui Spurs a fost semnată de Kolo Muani (34').

Englezii, fără milă față de Radu Drăgușin! Ce notă a primit românul

Radu Drăgușin a fost integralist în derby-ul cu Arsenal și a avut o prestație solidă. În prima repriză, a fost cel mai bun fundaș al lui Tottenham, reușind să respingă o minge de pe linia porții și să resolve multe faze în defensivă.

Cu toate acestea, în a doua parte „tunarii” s-au dezlănțuit și au fost mult mai agresivi, iar la golul de 3-1 marcat de Eze, fundașul român greșit și a oferit mult prea ușor mingea adversarilor.

Aceste aspecte au fost punctate și de englezii de la Spurs Web, care i-au oferit o notă surprinzătoare lui Drăgușin.

„Fundașul central tânăr a impresionat în prima repriză prin mai multe blocaje și degajări importante. După reluarea jocului, a părut mult mai nesigur, iar degajarea sa slabă cu capul a dus direct la al treilea gol al lui Arsenal. Nota 4”, a fost analiza Spurs Web și nota pe care i-au oferit-o lui Radu Drăgușin.

Cu toate acestea, fundașul central român a fost notat cu 6.6 de către portalul de specialitate Sofascore, astfel că a avut a doua notă din apărare după Palhinha care a primit 6,7.â

În urma acestui rezultat, Tottenham este pe poziția a 16-a în Premier League, la doar patru puncte de zona retrogradării.