Dinamo, LOVITA de omul dat afara de Becali dupa numai 55 de minute la FCSB: "M-am convins, sa nu-l mai vad!"

Adus de Nicolae Dica la FCSB, Grecu (22 de ani) a fost indepartat de Becali dupa numai cateva minute jucate in doua meciuri.

"M-am convins cu el, nu vreau sa-l mai vad!" - a spus Becali despre jucatorul pe care Dica il adusese cu el de la FC Arges, dupa o campanie reusita in Liga a 3-a. Cu Dica antrenor, Grecu oferise un randament excelent. Tot actualul secund al nationalei insistase si pentru aducerea sa de la Viitorul lui Hagi la FC Arges, pe vremea cand mijlocasul nu avea inca 18 ani.

Pentru FCSB, Grecu a jucat doar 55 de minute, adunate in doua partide. Mai intai, a intrat titular cu Chiajna, la o victorie cu 2-1 a ros-albastrilor in deplasare. Becali l-a vrut schimbat la pauza. Apoi, Grecu a mai prins 9 minute cu Daco Getia, intr-o partida incheiata tot cu 2-1 in favoarea stelistilor. A fost finalul 'carierei' lui la FCSB. Grecu a fost apoi cedat din nou la FC Arges, apoi a mai trecut pe la Petrolul, Daco-Getica si Astra, inainte sa se intoarca la FC Arges in ianuarie 2019.

Luni seara, contra lui Dinamo, Grecu a marcat al 3-lea sau gol in Liga 1! Celelalte doua reusite au venit contra lui FC Voluntari, pe 30 octombrie, si a Chindiei Targoviste, pe 19 decembrie.



In acest sezon, Grecu are 22 de aparitii la pitesteni, dintre care 11 ca titular.