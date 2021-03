EXCLUSIV | "Toate echipele voiau sa pice cu Dinamo! Astra a fost norocoasa!" Ironii in direct dupa tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei

Astra - Dinamo si Universitatea Craiova - Viitorul Pandurii Tg. Jiu sunt duelurile din semifinalele Cupei Romaniei.

Dupa tragerea la sorti a meciurilor din Cupa, Valeriu Rachita, invitat la Ora exacta in sport, a declarat ca Astra a avut noroc, fiind trasa la sorti in compania unei echipe care parcurge un sezon mai putin fericit.

"Probabil ca toate celelalte 3 echipe doreau sa pice cu Dinamo. Uite ca Astra a fost norocoasa. Vom vedea daca Astra se va califica, dar din punctul meu de vedere, finala va fi Universitatea Craiova - Astra, doua echipe care vor face un meci frumos. Dar Cupa este competitia surprizelor, ne putem astepta la orice", a declarat Valeriu Rachita la Ora exacta in sport.

In acest sezon, Dinamo nu a reusit sa castige niciun meci in fata Astrei, in tur remizand, scor 1-1, iar la finalul lunii februarie fiind invinsa cu 0-2 pe teren propriu.

Semifinalele Cupei Romaniei se vor juca in sistem tur-retur, prima partida fiind programata la Giurgiu, in perioada 13-15 aprilie, returul urmand a se juca la Bucuresti, intre 11 si 13 mai.