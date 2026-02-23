Cristi Chivu îl vrea la Inter, iar Tottenham i-a fixat prețul: 25.000.000€

Premier League
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.

Guglielmo Vicario, Tottenham
Chiar dacă și-a propus accederea în cupele europene, Tottenham se vede din nou în lupta pentru evitarea retrogradării, după ce anul trecut a încheiat sezonul prima deasupra ”liniei roșii”.

Tottenham i-a stabilit prețul lui Vicario

Londonezii sunt la doar patru puncte de rivala West Ham, ocupanta locului 18, primul care asigură retrogradarea în liga secundă. Între timp, Tottenham pregătește și perioada de mercato, în care e gata să scape de mai mulți jucători.

Guglielmo Vicario (29 de ani), portarul titular de la Tottenham, este pe ”radarul” și Inter Milano, echipa pregătită de Cristi Chivu, iar șefii londonezi sunt gata să renunțe la el în schimbul sumei de 25 de milioane de euro, scriu italienii de la L'Interista.

Dacă transferul s-ar materializa, Vicario ar pleca din Premier League după trei ani. În 2023, Tottenham l-a transferat de la Empoli pentru 18,5 milioane de euro.

În Italia, țara sa natală, Vicario a mai evoluat pentru Venezia, Udinese, Cagliari și Perugia.

Programul complicat al lui Tottenham, până la sfârșitul sezonului

Tottenham mai are 11 etape la dispoziție pentru a se îndepărta de ultimele trei poziții ale clasamentului, în Premier League. Toate partidele vor fi transmise în direct pe VOYO.

  • Fulham - Tottenham, 1 martie, 16:00
  • Tottenham - Crystal Palace, 5 martie, 22:00
  • Liverpool - Tottenham, 15 martie, 18:30
  • Tottenham - Nottingham Forest, 22 martie, 16:15
  • Sunderland - Tottenham
  • Tottenham - Brighton
  • Wolverhampton - Tottenham
  • Aston Villa - Tottenham
  • Tottenham - Leeds
  • Chelsea - Tottenham
  • Tottenham - Everton
