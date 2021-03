"Acum doi ani nu stiam daca o sa mai merg vreodata, acum sunt la nationala. Am vazut o foaie, nici nu stiam s-o citesc!" Esanu, reactie GENIALA dupa meciul lui Dinamo

Mihai Esanu a fost luat de Mutu la nationala pentru Euro U21.

Convocarea l-a surprins pe titularul din poarta lui Dinamo. Esanu a aflat ieri, in timp ce mergea la antrenament, ca va merge cu Romania la turneul final din Ungaria. Cand a primit hartia de la Federatie nici nu si-a dat seama ca a prins selectia finala a lui Mutu.

"Acum doi ani nu stiam daca voi mai putea sa merg, a fost o perioada foarte grea pentru mine", si-a inceput Esanu discursul emotionant.

"As vrea sa multumesc familiei, prietenilor, antrenorilor pe care i-am avut de cand sunt mic pana la ultimul antrenor, Jerry Gane, au fost alaturi de mine. Numai eu si ei stim prin ce perioada am trecut si intelegem ce inseamna convocarea asta. E cel mai frumos lucru care putea sa mi se intample.

Eram in drum spre antrenament, un delegat al clubului mi-a trimis o hartie, dar eu nu am vazut niciodata asa ceva, nu stiam ce-i asta. Mi-a zis ca sunt la lot. Eram asa... sceptic, nu stiam ce sa cred. Apoi am vazut anuntul pe site-ul federatiei", a completat Esanu la Digisport.