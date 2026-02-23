Gianluca Prestianni ar fi discutat situaţia cu colegii săi în vestiar, asigurându-i că este hotărât să continue să ajute echipa.

Gianluca Prestianni și-a cerut scuze în fața colegilor săi

De altfel, jucătorul în vârstă de 20 de ani nu a fost inclus în lista jucătorilor sâmbătă, când Benfica a câştigat meciul din campionat împotriva AVS Futebol SAD (3-0), din cauza unei suspendări pentru acumularea de cartonaşe galbene.

Miercuri, clubul din Lisabona are programat la Madrid returul barajului din Liga Campionilor, la opt zile după incident.

La o zi după meciul tur, UEFA a anunţat deschiderea unei anchete privind acuzaţiile de „comportament discriminatoriu” din partea lui Prestianni. La rândul său, acesta ar fi recunoscut în faţa instanţei - într-un mod ciudat - că a spus „poponar” (maricón în spaniolă) şi nu „maimuţă” (mono în spaniolă), potrivit ESPN.

Faptele de discriminare pentru rasism şi homofobie sunt pedepsite cu aceeaşi sancţiune. Dar agentul său, Gaston Fernandez, a infirmat apoi această versiune.

Joi, Real Madrid a declarat că a furnizat „toate dovezile disponibile” UEFA în acest caz, care a provocat întreruperea meciului timp de aproape zece minute.

Public, Benfica Lisabona l-a susţinut pe Gianluca Prestianni, afirmând într-un comunicat că acesta era „victima” unei „campanii de defăimare”.

Benfica Lisabona a anunţat, de asemenea, deschiderea unei anchete, de data aceasta vizând doi suporteri prezenţi la Estádio da Luz. Aceştia apar în videoclipuri pe reţelele de socializare, unde scot sunete de maimuţă în direcţia lui Vinicius. „Dacă sunt membri ai clubului, procedura poate duce la expulzarea lor”, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al clubului Benfica.

News.ro.