Suporterii lui Dinamo au luat deja legatura cu primul antrenor dorit dupa plecarea lui Gane! Cine este favorit sa preia banca echipei din Stefan cel Mare

Ionel Gane a anuntat ca va pleca de la Dinamo dupa infrangerea de pe teren propriu cu FC Arges, scor 1-2.

Suporterii din programul DDB s-au miscat foarte repede si au luat deja legatura cu Gigi Multescu, potrivit Gazetei Sporturilor. Fanii i-ar fi cerut antrenorului de 69 de ani sa conduca antrenamentele echipei inca de marti, iar sursa citata anunta ca in cel mai scurt timp ar urma sa se faca un anunt oficial.

In contextul in care Multescu ocupa deja o functie in cadrul clubului, este de asteptat ca negocierile dintre cele doua parti sa nu fie foarte complicate, mai ales ca fostul mare fotbalist al lui Dinamo este recunoscut pentru faptul ca a acceptat de fiecare data sa ajute echipa in situatii dificile.

Ultima data s-a intamplat chiar in urma cu un an, in playout-ul sezonului trecut. Atunci situatia de la Dinamo era poate chiar mai dificila decat cea din prezent. Echipa se afla de asemenea pe ultimele locuri, iar mai multi jucatori fusesera depistati cu coronavirus, astfel incat Dinamo nu a putut sa joace mai multe meciuri.

Multescu a avut atunci un impact imediat, 'cainii' reusind o victorie in deplasare cu FC Voluntari si doua egaluri pe teren propriu cu Poli Iasi si Viitorul.

Dinamo a scapat in cele din urma de retrogradare, dar Multescu a fost schimbat din functia de antrenor de catre spaniolii care au preluat clubul de la Ionut Negoita.