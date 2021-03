Tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei, LIVE VIDEO de la ora 11:00! Dinamo - Craiova, posibil duel pentru un loc in finala competitiei

In aceasta dimineata va avea loc, de la ora 11:00, tragerea la sorti a semifinalelor Cupei Romaniei.

Universitatea Craiova, Astra, Viitorul Pandurii Tg. Jiu si Dinamo sunt calificate in Final Four-ul competitiei.

De la ora 11:00, la Casa Fotbalului va avea loc tragerea la sorti a meciurilor din semifinalele Cupei Romaniei. Echipele vor fi in aceeasi urna, urmand a se grupa intre ele.

Partidele din semifinalele Cupei Romaniei se vor disputa in sistem tur - retur. Prima mansa se va juca in perioada 13-15 aprilie, iar returul va avea loc in perioada 11- 13 mai. Primul club extras din urna va fi cel care va gazdui meciul tur.

Finala Cupei Romaniei este programata pe 22 mai.