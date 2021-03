EXCLUSIV | Florin Bratu a confirmat ca a fost aproape de a reveni la Dinamo: "Am avut o discutie!" Semnal de alarma tras de fostul fotbalist: "E o situatie foarte complicata"

Florin Bratu a fost contactat de fanii dinamovisti pentru a prelua echipa dupa plecarea lui Ionel Gane.

In cele din urma insa mutarea nu s-a mai realizat, iar in Stefan cel Mare a revenit Gigi Multescu. Bratu a explicat la PRO X cum au decurs discutiile si a analizat sansele lui Dinamo in meciurile ce vor urma.

"Asa a fost, am avut o discutie. Am fost intrebat daca vreau sa preiau echipa, am spus ca da, dar in anumite conditii, voiam sa ne vedem pentru ca la Dinamo e o situatie foarte complicata acum, dar se poate iesi din ea cu foarte multa incredere, cu un suflu nou, cu o prospetime fizica si mentala. De aici se pot construi lucruri pentru nivelul lui Dinamo, pentru a iesi din aceasta situatie.

Le multumesc ca s-au gandit la mine si cu siguranta intr-o buna zi ma voi intoarce la Dinamo.

Dinamo trebuie sa fie atenta pentru ca urmeaza trei meciuri extrem de grele, doua in deplasare cu CFR si Poli Iasi si in ultima etapa cu Clinceni acasa. Sunt meciuri foarte interesante, dar grele. Dinamo nu are nevoie de un joc spectaculos, de un joc care sa incante, are nevoie de puncte, de rezultate. Sper ca nea Gigi Multescu sa aiba energia necesara pe care sa le-o dea jucatorilor in momentul de fata. Experienta o are, il stiu, l-am avut antrenor, asa ca am incredere ca o va duce la capat", a spus Bratu la Ora Exacta in Sport.