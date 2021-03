Jerry Gane a PLECAT de la Dinamo: "Le-am zis baietilor, eu ma opresc aici!" Cine e favorit sa vina in locul sau

Gane si-a anuntat demisia dupa infrangerea cu FC Arges.

Antrenorul le-a transmis jucatorilor decizia sa la finalul partidei cu Pitestiul. Gane era antrenor principal la Dinamo de la inceputul lui decembrie, dupa ce a Contra a plecat. In locul lui Gane are sanse mari sa fie numit pe banca lui Dinamo Gigi Multescu, antrenorul dinaintea lui Contra.

"Am anuntat si in vestiar: ma opresc aici. Nu am ce sa le reprosez baietilor, astazi am incercat in permanenta, am dominat, dar ne-a lipsit golul 2. A fost ultimul meci pentru mine. Am luat decizia imediat dupa joc. Am vorbit cu baietii si le-am transmis. Ramane intre noi ce am vorbit. Ramaneam daca am fi castigat.

Am facut tot ce am putut, au fost si momente bune, dar rezultatele ne-au lipsit in ultimul timp. Fanii m-au rugat sa raman in iarna, acum stiu ca au fost suparati, o sa vorbesc si cu ei. In iarna era bine, erau rezultate. Cred ca e nevoie de o schimbare. Poate cine va veni va aduce o doza de incredere de care echipa are nevoie. Nu stiu cine vine, eu mi-am asumat situatia dificila din momentul in care am decis sa raman", a spus Gane la Digisport.

Gane nu se mai afla in gratiile suporterilor din DDB, care au anuntat in aceasta saptamana ca sunt in cautari de antrenor.

Gazeta Sporturilor scrie ca imediat dupa meciul cu FC Arges, fanii au scris pe pagina Peluzei Catalin Hildan un mesaj la adresa lui Gane, care a fost insa sters la cateva minute distanta: "Gane, doar tu poti salva Dinamo. Cum? Printr-o demisie!"