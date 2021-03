"Penalty inexistent, a fost fault in atac. Va arat piciorul! Noi n-avem VAR, ne luam dupa tipete, urlete!" Achim, terminat dupa ce Dinamo a pierdut dintr-un 11 metri facut de el

Vlad Achim a marcat un gol superb in repriza a doua din Dinamo - FC Arges, apoi a facut faza din care arbitrul a dat penalty pentru reusita decisiva a meciului.

Achim spune ca nu l-a faultat pe Serban si ca centralul Coza trebuia sa dicteze fault in atac la faza din minutul 84!

"Am luat un gol pe o greseala colectiva si al doilea pe un penalty inexistent. Am avut mingea putin in spate la golul pe care l-am dat, dar a iesit bine preluarea, chiar m-am bucurat. Am incercat sa castigam, am fortat victoria, dar nu ne-am descoperit foarte tare. Cred ca am dominat.

La penalty-ul dat pentru FC Arges a fost fault in atac, nu penalty. M-a calcat adversarul. Daca noi nu avem VAR, ne luam dupa tipete, urlete, asta e la noi. Arbitrul n-a mai zis nimic la final, probabil si-a dat seama ca a gresit. Asta e, ne-am calmat acum si mergem mai departe", a spus Achim la Digisport.

Mijlocasul s-a referit apoi la stirea oferita in exclusivitate de www.sport.ro referitoare la revenirea lui Cortacero in Romania: "Sincer, nu ma influenteaza foarte tare nicio declaratie. Astept fapte, daca vor fi. Daca nu, noi mergem mai departe. Singura lui sansa e sa aduca bani. Daca nu aduce bani, va pierde acest club."