Csikszereda - Hermannstadt, ora 17:00, LIVE TEXT

Ciucanii sunt pe locul 13, cu 25 de puncte, și pot egala următoarea clasată, Petrolul, dacă va reuși să câștige meciul cu echipa lui Dorinel Munteanu. Nou-promovata vine după o înfrângere usturătoare, scor 4-1 cu U Cluj.

Patru victorii, șase remize și trei înfrângeri este palmaresul înregistrat de ciucani în campionatul curent pe teren propriu.

De partea cealaltă, Hermannstadt este într-o situație complicată. E penultima în clasament, cu 17 puncte și vine după trei înfrângeri.

31 ianuarie 2026, Unirea Slobozia - FC Hermannstadt 2-3: a fost singurul succes bifat de sibieni în precedentele 17 etape, interval în care au mai izbutit doar patru rezultate de egalitate.

Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiție internă doar în turul sezonului regular curent, pe 20 octombrie 2025, FC Hermannstadt - FK Csikszereda 0-2, goluri marcate de Marton Eppel și Soufiane Jebari.