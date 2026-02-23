Dragoș Firțulescu a dezvăluit, într-un interviu acordat pentru Sport.ro, cum a ratat în ultimul moment transferul la CFR Cluj și a ajuns, surprinzător, să semneze cu rivala Dinamo București.

Fostul mijlocaș, care evoluase anterior la Kaposvar în Ungaria, revenise în România cu gândul de a bate palma cu ardelenii. Mutarea a căzut însă din cauza problemelor administrative ale clubului.

A zburat în România să semneze cu CFR Cluj, dar a bătut palma cu Dinamo: „Ne-am înțeles în câteva secunde”

Firțulescu a povestit că, în timp ce se pregătea să plece spre o altă echipă din străinătate, o întâlnire întâmplătoare i-a schimbat viitorul.

„Prinsesem la CFR Cluj, trebuia să semnez cu ei când am fost în cantonament în Cehia. A apărut problema aia cu suspendarea transferurilor și o amendă mare și m-am oprit la hotel Rin să plec a doua zi în Ungaria. Acolo l-am întâlnit pe «Fane» Bărboianu, antrenor principal fiind Flavius Stoican. Flavius mi-a zis să discutăm și ne-am înțeles în câteva secunde”, a spus Firțulescu pentru Sport.ro.

Fostul fotbalist a evoluat foarte puțin pentru Dinamo în sezonul 2014/2015. Conform datelor Transfermarkt, Firțulescu a bifat doar două meciuri oficiale, fără gol sau assist, și un total de 67 de minute.

„Cei din conducere nu m-au plăcut și am avut de suferit. Șansele să joc erau minime. Totuși, nu regret nimic. Sunt mândru de cariera mea și că am ajuns să joc în Liga 1”, a mai spus acesta.

Firțulescu s-a retras în 2024, după aproape 20 de ani de carieră, iar în prezent conduce propria academie de fotbal în Bulgaria. DETALII AICI