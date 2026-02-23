Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și este crucială pentru șansele roș-albastre de a prinde play-off-ul.

FCSB ocupă locul 10, cu 40 de puncte, după eșecul cu Universitatea Craiova, scor 0-1. În tur, Metaloglobus a produs surpriza și s-a impus cu 2-1, una dintre cele doar două victorii ale nou-promovatei, cealaltă venind contra Farul Constanța.

FCSB - Metaloglobus, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00

Formația din Pantelimon este ultima în clasament, cu 11 puncte, și vine după înfrângerea cu Oțelul Galați, scor 0-1. În plus, Metaloglobus are 9 eșecuri în ultimele 10 etape.

Revenind la play-off, cel mai bun scenariu pentru roș-albaștri este să câștige toate cele trei meciuri și să ajungă la 49 de puncte.

În acest context, orice pas greșit făcut de rivale, precum FC Argeș sau chiar CFR Cluj, poate trimite campioana în grupa de campionat, după cum Sport.ro a explicat aici.

În cel mai rău scenariu, FCSB pierde puncte în următoarele etape, iar Argeșul își câștigă meciurile cu Dinamo București sau Unirea Slobozia. În această variantă, echipa lui Charalambous ar ajunge direct în play-out.