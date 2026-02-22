Piteștenii au făcut un pas uriaș spre calificare și sunt acum mari favoriți la ocuparea ultimului loc din TOP 6, în timp ce șansele FCSB au scăzut dramatic.

În acest moment, doar trei echipe sunt sigure de prezența în play-off: Universitatea Craiova, Dinamo București și Rapid București.

„U” Cluj și CFR Cluj sunt și ele foarte aproape, iar FC Argeș este principala favorită pentru ultimul loc. Cu o victorie în următorul meci, piteștenii ar deveni aproape siguri de calificare.

S-a încins lupta la play-off! Ce șanse are FCSB să prindă TOP 6 după FC Argeș - Farul 1-0

De partea cealaltă, situația FCSB este critică. Roș-albaștrii au nevoie de cel puțin 7 puncte din ultimele trei meciuri, ideal 9 din 9, și depind de pași greșiți ai rivalelor directe. Băieții lui Charalambous mai au de jucat cu Metaloglobus, UTA Arad și U Cluj.

Cel mai bun scenariu pentru FCSB este să câștige toate cele trei meciuri și să ajungă la 49 de puncte.

În acest caz, orice pas greșit al Argeșului, mai ales o înfrângere cu Dinamo sau cu Unirea Slobozia, poate deschide ușa calificării.

În varianta negativă, FCSB pierde puncte cu UTA sau U Cluj, iar Argeșul câștigă cel puțin un meci. În acest context, diferența devine imposibil de recuperat, iar roș-albaștrii ar rata play-off-ul.