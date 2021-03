Fanii dinamovisti au facut marele anunt! "Suntem tot mai aproape de salvarea clubului!" Cat mai trebuie sa stranga pentru a acoperi datoria de 1.2 milioane de euro

Suma de care clubul Dinamo avea nevoie pentru a obtine licenta era de 1,2 milioane de euro, dar se pare ca eforturile faniilor nu raman in zadar.

Anuntul in privinta sumei ramasa pentru a acoperi toata datoria a fost facut de fanii din DDB, care spun ca au reusit sa scada de la 1,2 milioane de euro la 550.000 de euro. Asta este o veste exceptionala pentru fanii dinamovisti dar si pentru fotbalul romanesc, care are nevoie de brand-ul pe care il reprezinta Dinamo si de rivalitatea cu FCSB.

"CAINILOR, SUNTEM TOT MAI APROAPE DE SALVAREA CLUBULUI! De la o datorie atat de mare, de 1.200.000€, am reusit sa coboram sub jumatate si am ajuns astazi la 550.000€. Nu e usor sa ne impartim intre atatea greutati, sa luptam pe atatea fronturi. Uneori putem da si rateuri. Stim ca se sparg toate in capul nostru, chiar si atunci cand rateaza un jucator, sau cand se da penalty in loc de fault in atac. Salariile sunt platite pe luna ianuarie. Am platit si ratele la zi catre ANAF", se arata intr-un comunicat pe pagina de facebook a Peluzei Catalin Hildan.

Situatia sportiva ramane insa una foarte dificila pentru "caini", care este pe locul 14, pozitie care i-ar duce la baraj pentru a ramane in Liga 1 la finalul sezonului. Echipa din Stefan cel Mare a strans doar 27 de puncte in cele 27 de etape jucate, iar marti a fost anuntata aducerea lui Gigi Multescu, dupa demisia lui Jerry Gane.