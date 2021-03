Fanii - actionari de la Dinamo il DISTRUG pe Cortacero dupa ce si-a anuntat revenirea in Romania! "S-a intalnit cu Magaye, a luat niste prafuri proaste!"

Patronul lui Dinamo, Pablo Cortacero, a emis un comunicat oficial prin care a anuntat ca va reveni in Romania pentru fi la carma echipei din Stefan cel Mare.

Vara trecuta, un grup de investitor spanioli au au prealuta echipa. Chiar daca toata lumea se astepta ca Dinamo sa nu mai aiba probleme financiare, situatia a fost mult mai grava decat in perioada lui Ionut Negoita.

Alex Conovaru, membru important in DDB, a reactionat acid la adresa omului de afaceri oberic. De asemenea, el l-a ironizat si a spus ca Pablo Cortacero a luat "prafuri proaste".

"A venit si mesajul de la baiatul ala din Spania, cred ca a luat ceva de la Magaye. Pe 18 e infatisarea la tribunal, la primele doua nu a venit nici macar avocatul din partea lor. Cat faci din Spania pana in Bucuresti? Trebuie sa prinda un pret bun la low-cost, sa aduca un test valid cum ca nu are COVID. Bine, asta a mai scos-o el, ca e bolnav de COVID si a pierdut rezervarea la avion.

S-a intalnit cu Magaye, care a luat niste prafuri mai bune, dar Cortacero a luat niste prafuri proaste. A lucrat in umbra? In umbra cui? Umbra lui Mircea la Cozia? Parca il vad si pe domnul Serdean cum se imbarca si el sa vina la Bucuresti, ca a fost scos abuziv.



La proces nu au nicio sansa: daca CA-ul lui Dinamo nu e statutar, LPF si FRF sunt si ele in culpa. E adevarat, el e patron in acte si, in ciuda faptului ca nu o sa vanda, nu poti fi doar patron din vorbe si sa latri prin presa", a declarat Alex Conovaru, la Look Sport.

Dinamo are 27 de puncte obtinute din tot atatea meciuri jucate si ocupa locul 14 in Liga 1.