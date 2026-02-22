Trecerea lui George Pușcaș la Dinamo era discutată de mult timp, încă din momentul startului perioadei de transferuri de iarnă, dar într-un punct părea că mutarea nu se va face, iar speculațiile priveau faptul că atacantul român voia să continue în campionatele din afară și datorită remunerației mult mai bănoase.

Acum, după aproape șapte luni fără angajament, în urma despărțirii de Bodrumspor, George Pușcaș a acceptat, se pare, în cele din urmă, oferta lui Dinamo. Atacantul va încasa un salariu lunar de aproximativ 15.000 de euro și e așteptat să semneze în câteva zile.

George Pușcaș nu a avut încotro și s-a întors în România, la Dinamo

Chiar Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat că George Pușcaș se află în prezent în Dubai, unde urmează un program de recuperare. Atacantul cu 46 de meciuri la naționala României va avea ulterior nevoie de o perioadă de acomodare.

Însă, din informațiile Sport.ro, trecerea atacantului la Dinamo a întârziat până acum și din perspectiva modului în care a judecat atacantul situația sa, așteptând o ofertă care să îl atragă, din afara României!

A vrut să prindă un contract cât mai bun, dar să îl atragă și campionatul, însă în cele din urmă nu a fost atras de ofertele primite.

Chiar dacă după informațiile apărute la începutul perioadei de transferuri, când s-a aflat că Dinamo îl vrea pe George Pușcaș, deși părea că totul e încheiat în sensul în care părțile nu s-au înțeles apoi, iar totul părea clar, atacantul și bucureștenii au continuat să mai discute.

Dinamo, varianta de rezervă a lui George Pușcaș

Astfel, din informațiile Sport.ro, acum s-a bătut palma, în mare parte, pentru că Pușcaș nu a găsit angajament pe măsura pretențiilor sale, iar Dinamo a plusat la partea financiară, care până la urmă este acceptată de vârf și urmează să fie prezentat.

În sezonul trecut, George Pușcaș a evoluat în prima ligă turcă, la Bodrumspor, acolo unde a marcat 11 goluri și a oferit 4 pase decisive în 38 de meciuri. Echipa fotbalistului român a retrogradat la finalul stagiunii.

Pușcaș a jucat ultimul meci oficial pe 1 iunie 2025, un 0-4 contra lui Beșiktaș.

Atacantul are 46 de meciuri și 11 goluri la naționala României. Și-a petrecut cea mai mare parte a carierei în Italia, la Inter, Bari, Benevento, Novara, Palermo, Pisa sau Genoa. A mai evoluat și în Championship, la Reading, formație care plătea 7,5 milioane de euro pentru a-l cumpăra în 2019.