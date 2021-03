BREAKING NEWS | Multescu a ajuns la Saftica si va conduce primul antrenament la Dinamo! Avertismentul antrenorului si ce a spus despre Cortacero

Gigi Multescu este noul antrenor al lui Dinamo dupa plecarea lui Ionel Gane.

Antrenorul de 69 de ani a sosit deja la baza de pregatire de la Saftica, unde va conduce primul antrenament, si oferit si primele declaratii.

Multescu a spus ca situaita de la Dinamo este chiar mai dificila decat cea din sezonul trecut, cand de asemenea a preluat echipa cand era pe ultimele locuri in Liga 1.

Totodata, cel poreclit "SMURD" a dezvaluit si pe ce perioada a semnat, dar si faptul ca nu vrea sa aiba de a face cu Cortacero si oamenii lui. Multescu a spus si ca obiectivul sau este salvarea echipei de la retrogradare, in vreme ce castigarea Cupei Romaniei ar reprezenta un bonus.

"Este o noua provocare din partea echipei mele de suflet, pentru care am mai facut acest gen de gest. Sigur ca e mai greu decat in celelalte doua cazuri pentru ca acum timpul lucreaza impotriva noastra. Nu mai avem timp, s-au scurs etape, s-au pierdut puncte, dar daca am fost solicitat... Am emotii, ca la inceput, pentru ca e vorba de soarta echipei. Sunt sperante, nu le cuantificam acum. Cate or fi, sa le jucam bine, in favoarea noastra.

Ca fotbalist am jucat si un procent pentru suporteri, pentru ca fotbalul e un specacol, dar acum e o alta situatie mult mai grea, pentru ca e vorba de soarta echipei si e criza de timp si de spatiu.

Nu ma bucur ca echipa este in aceasta situatie, ma bucur ca pot sa ajut. Daca o sa iasa treaba buna si o sa salvam echipa, atunci o sa fiu foarte fericit.

Contractul este pana in vara. Daca ai rezultate, e clar ca o sa fii apreciat. In vara a fost o situatie speciala, cu niste investitori fantoma. Eu cu ei, nu avem chimie impreuna. Eu niciodata nu am vorbit cu ei dupa ce s-au intamplat evenimentele, nu aveam cum.

Suporterii trebuie sa se astepte la lucruri bune, echipa sa joace, sa fie mai performanta si sa castige puncte. Au fost meciuri si repriza in care echipa a aratat bine.

In primul rand, salvarea sezonului inseamna salvarea echipei, sa ramana pe un loc bun si cireasa de pe tort va fi Cupa", a spus Multescu la sosirea la baza de pregatire de la Saftica.