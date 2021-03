BREAKING NEWS | Gigi Becali a transferat un fotbalist trecut pe la Dinamo! Cine este pustiul adus la FCSB! "Aventura mea abia incepe"

FCSB a realizat transferul unui jucator in varsta de doar 19 ani.

Este vorba despre Jorgo Papuli, macedoneanul care a evoluat pentru juniorii lui Dinamo in perioada 2016-2017. Ulterior, in 2018, Papuli a fost transferat la FCSB, unde nu a rezistat prea mult, intorcandu-se in tara natala, la Academia Pandev.

Acum, Jorgo Papuli s-a intors la FCSB, in acest moment fiind adus pentru a evolua la echipa din Liga 3 a clubului. De altfel, macedoneanul a fost in lot pentru meciul cu Steaua, incheiat cu scorul de 1-1.

Dupa transfer, Papuli a vorbit in presa din tara natala despre aceasta mutare: "Bineinteles ca sunt fericit, ma bucur mult sa fac parte dintr-un asemenea club grozav. Sper ca voi profita de sansele pe care le voi primi si ca nu voi dezamagi.



Sunt pregatit sa dau tot ce am mai bun si sa demonstrez ce pot. Aventura mea in fotbal abia incepe si sunt entuziasmat de provocarile care vor urma. Vreau sa le multumesc tuturor celor care au fost alaturi de mine in trecut si care m-au sustinut, in special familiei mele", a declarat fotbalistul, potrivit sportmedia.mk.