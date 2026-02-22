Inter defilează cu Chivu spre câștigarea campionatului în Italia! Pe lângă faptul că își câștigă meciurile, actuala vicecampioană beneficiază și de ajutorul puternic al contracandidatelor la titlu.

Numai în ultimele patru zile, AC Milan, Napoli și, din nou AC Milan s-au împiedicat în meciuri succesive din Serie A. Mai întâi, a fost AC Milan – Como (0-0), apoi Napoli a dat-o în bară, după cum Sport.ro a arătat aici, în această seară.

La foarte scurt timp după pasul greșit făcut de echipa campioană, Interul lui Chivu a mai primit o veste excelentă. Pentru că și AC Milan a fost învinsă: 1-0 cu Parma pe teren propriu!

Așadar, în acest moment, când mai sunt 12 etape în Serie A, Inter e lider cu un avantaj uriaș! După cum se poate vedea mai jos, echipa lui Chivu e la 10 puncte de AC Milan și la 14 puncte Napoli! Mai mult decât atât, Inter are o serie de șapte victorii succesive în campionat. Încă un semn că poate pune deja șampania la rece, în primul sezon al lui Chivu, ca antrenor.