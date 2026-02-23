VIDEO Darren Cahill revine în România: anunțul făcut de australian pentru fanii Simonei Halep

Publicitate
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Darren Cahill va reveni în România, cu ocazia meciului de retragere al Simonei Halep.

TAGS:
Darren CahillSimona HalepFestivalul SporturilorCluj-NapocaTenis WTA
Din articol

În data de 13 iunie, Simona Halep își va juca, în cadrul Festivalului Sporturilor, de la Cluj-Napoca, meciul simbolic de retragere din tenis.

Este vorba despre un eveniment menit să onoreze cariera Simonei Halep - dublă campioană de Grand Slam și unică jucătoare din România care a fost număr unu mondial, în tenisul feminin.

Darren Cahill revine în România pentru a sărbători cariera Simonei Halep

„Salut tuturor, Darren aici. Abia aștept să revin în România pentru Festivalul Sporturilor din Cluj. În data de 13 iunie, voi avea șansa de a celebra o campioană minunată.

„O jucătoare incredibilă, care și-a petrecut marea parte a carierei în top 5 WTA.”

Meritul e al Simonei și al familiei, pentru modul în care și-a construit cariera, alegând calea grea.

Cel mai important, Simona a făcut totul în stilul său. Campioană de două ori în turneele de mare șlem, număr 1 WTA la finalul a doi ani, o jucătoare incredibilă, care și-a petrecut marea parte a carierei în top 5 WTA.

Vom avea șansa de a fi aproape de ea și de a-i sărbători cariera incredibilă. Abia aștept să vă văd în Cluj, în România, pe 13 iunie,” a anunțat Darren Cahill, din Australia.

Simona Halep

  • Halep cirstea 6
×
Dehalep
Getty Images
Simona Halep / Foto: Imago
Simona Halep / Foto: Imago
ÎNAPOI LA ARTICOL

Simona Halep a dezvăluit ce nu suporta la Darren Cahill

Într-un interviu acordat la începutul anului 2025, Simona Halep a recunoscut că nu tolera „încurajările false” ale australianului Darren Cahill și că optimismul său nu i-a fost mereu util.

După înfrângerea cu Sharapova, după cum Darren Cahill a dezvăluit, tehnicianul de la antipozi i-a oferit sfaturi tehnice în vestiar, în timp ce Simona Halep plângea.

Ulterior, antrenorul australian și-a cerut scuze și a aplicat strategia de a „suferi împreună” cu Simona Halep, care s-a dovedit, în 2018, alegerea corectă, românca devenind la Paris campioană de Grand Slam.

„Eu nu am fost genul de sportivă care avea nevoie de încurajări puțin false, adică eu simțeam că nu e totul ok, iar el îmi spunea că e totul ok. Și nu prea se potrivea cu ceea ce simțeam eu.

Într-adevăr, atunci am plecat plângând. Mi-a fost greu după meciul acela, pentru că nu este ușor să pierzi în primul tur la US Open, iar după aceea vine și te critică.

Eram conștientă că trebuia să fac lucrurile mai bine ca să câștig. Dar a fost un moment din care am învățat amândoi: și el, ca antrenor, și eu, ca sportivă, să ne maturizăm,” a declarat Simona Halep despre înfrângerea suferită în fața Mariei Sharapova, la US Open.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
Premierul Ilie Bolojan, nemilos cu miniștrii care vor pierde bani din PNRR: ”Revocări din funcție”
ULTIMELE STIRI
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter
Furia lui Reghecampf face victime: „Afară cu ei!“. Deciziile românului, anunțate oficial de arabi
Furia lui Reghecampf face victime: „Afară cu ei!“. Deciziile românului, anunțate oficial de arabi
Cel mai bogat club din Franța a numit un nou antrenor! E o legendă a rivalei PSG
Cel mai bogat club din Franța a numit un nou antrenor! E o legendă a rivalei PSG
Record incredibil doborât de Griezmann, după ultimul meci al lui Atletico Madrid
Record incredibil doborât de Griezmann, după ultimul meci al lui Atletico Madrid
Everton - Manchester United, de la 22:00, în direct pe VOYO! Etapa #28 se închide pe Hill Dickinson Stadium
Everton - Manchester United, de la 22:00, în direct pe VOYO! Etapa #28 se închide pe Hill Dickinson Stadium
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

S-a încins lupta la play-off! Ce șanse are FCSB să prindă TOP 6 după FC Argeș - Farul 1-0

S-a încins lupta la play-off! Ce șanse are FCSB să prindă TOP 6 după FC Argeș - Farul 1-0

Englezii au tras imediat concluzia despre Radu Drăgușin: cum l-au descris după 1-4 cu Arsenal + ce notă a primit

Englezii au tras imediat concluzia despre Radu Drăgușin: cum l-au descris după 1-4 cu Arsenal + ce notă a primit

Chivu, în delir: Inter e ca și campioană după încă un rezultat incredibil în Serie A!

Chivu, în delir: Inter e ca și campioană după încă un rezultat incredibil în Serie A!

FCSB, compătimită de rivalul din Superliga: „La revedere! Să fie o lecție pentru ei!“

FCSB, compătimită de rivalul din Superliga: „La revedere! Să fie o lecție pentru ei!“

Denis Alibec a făcut iureș după FC Argeş - Farul 1-0: „Nu am mai văzut de mult așa țărănie!”

Denis Alibec a făcut iureș după FC Argeş - Farul 1-0: „Nu am mai văzut de mult așa țărănie!”



Recomandarile redactiei
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter
Italienii au reacționat în două cuvinte după ce a fost anunțată înlocuirea lui Cristi Chivu la Inter
Furia lui Reghecampf face victime: „Afară cu ei!“. Deciziile românului, anunțate oficial de arabi
Furia lui Reghecampf face victime: „Afară cu ei!“. Deciziile românului, anunțate oficial de arabi
A zburat în România să semneze cu CFR Cluj, dar a bătut palma cu alt club: „Ne-am înțeles în câteva secunde”
A zburat în România să semneze cu CFR Cluj, dar a bătut palma cu alt club: „Ne-am înțeles în câteva secunde”
Record incredibil doborât de Griezmann, după ultimul meci al lui Atletico Madrid
Record incredibil doborât de Griezmann, după ultimul meci al lui Atletico Madrid
Csikszereda - Hermannstadt, ora 17:00, LIVE TEXT. Meci crucial pentru Dorinel Munteanu
Csikszereda - Hermannstadt, ora 17:00, LIVE TEXT. Meci crucial pentru Dorinel Munteanu
Alte subiecte de interes
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Simona Halep, peste Ronaldinho și Agassi: organizatorii au anunțat sold out în prima fază și promit nume mari în meciul de retragere din 2026
Simona Halep, peste Ronaldinho și Agassi: organizatorii au anunțat sold out în prima fază și promit nume mari în meciul de retragere din 2026
Simona Halep a anunțat data exactă a meciului de retragere. Fanii care vor bilet, obligați la un pas în plus
Simona Halep a anunțat data exactă a meciului de retragere. Fanii care vor bilet, obligați la un pas în plus
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, de nerecunoscut! A apărut ca niciodată pe terenul de tenis
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
Simona Halep, înapoi la antrenamente. Când poate juca primul turneu
CITESTE SI
„Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

stirileprotv „Degustătorul de brânzeturi scumpe”. Cum a fost prins un pensionar mâncând de pe rafturile unui supermarket din Italia

Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

stirileprotv Un avion cu 180 de pasageri s-a depresurizat și încearcă să aterizeze pe Henri Coandă. Opt spitale sunt în alertă

Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

stirileprotv Sute de șoferi vor primii inapoi peste 30.000 de dolari încasați ilegal din amenzi de parcare, într-un oraș din Australia

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!