În data de 13 iunie, Simona Halep își va juca, în cadrul Festivalului Sporturilor, de la Cluj-Napoca, meciul simbolic de retragere din tenis.

Este vorba despre un eveniment menit să onoreze cariera Simonei Halep - dublă campioană de Grand Slam și unică jucătoare din România care a fost număr unu mondial, în tenisul feminin.

Darren Cahill revine în România pentru a sărbători cariera Simonei Halep

„Salut tuturor, Darren aici. Abia aștept să revin în România pentru Festivalul Sporturilor din Cluj. În data de 13 iunie, voi avea șansa de a celebra o campioană minunată.

„O jucătoare incredibilă, care și-a petrecut marea parte a carierei în top 5 WTA.”

Meritul e al Simonei și al familiei, pentru modul în care și-a construit cariera, alegând calea grea.

Cel mai important, Simona a făcut totul în stilul său. Campioană de două ori în turneele de mare șlem, număr 1 WTA la finalul a doi ani, o jucătoare incredibilă, care și-a petrecut marea parte a carierei în top 5 WTA.

Vom avea șansa de a fi aproape de ea și de a-i sărbători cariera incredibilă. Abia aștept să vă văd în Cluj, în România, pe 13 iunie,” a anunțat Darren Cahill, din Australia.

