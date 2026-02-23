În data de 13 iunie, Simona Halep își va juca, în cadrul Festivalului Sporturilor, de la Cluj-Napoca, meciul simbolic de retragere din tenis.
Este vorba despre un eveniment menit să onoreze cariera Simonei Halep - dublă campioană de Grand Slam și unică jucătoare din România care a fost număr unu mondial, în tenisul feminin.
Darren Cahill revine în România pentru a sărbători cariera Simonei Halep
„Salut tuturor, Darren aici. Abia aștept să revin în România pentru Festivalul Sporturilor din Cluj. În data de 13 iunie, voi avea șansa de a celebra o campioană minunată.
„O jucătoare incredibilă, care și-a petrecut marea parte a carierei în top 5 WTA.”
Meritul e al Simonei și al familiei, pentru modul în care și-a construit cariera, alegând calea grea.
Cel mai important, Simona a făcut totul în stilul său. Campioană de două ori în turneele de mare șlem, număr 1 WTA la finalul a doi ani, o jucătoare incredibilă, care și-a petrecut marea parte a carierei în top 5 WTA.
Vom avea șansa de a fi aproape de ea și de a-i sărbători cariera incredibilă. Abia aștept să vă văd în Cluj, în România, pe 13 iunie,” a anunțat Darren Cahill, din Australia.
Simona Halep a dezvăluit ce nu suporta la Darren Cahill
Într-un interviu acordat la începutul anului 2025, Simona Halep a recunoscut că nu tolera „încurajările false” ale australianului Darren Cahill și că optimismul său nu i-a fost mereu util.
După înfrângerea cu Sharapova, după cum Darren Cahill a dezvăluit, tehnicianul de la antipozi i-a oferit sfaturi tehnice în vestiar, în timp ce Simona Halep plângea.
Ulterior, antrenorul australian și-a cerut scuze și a aplicat strategia de a „suferi împreună” cu Simona Halep, care s-a dovedit, în 2018, alegerea corectă, românca devenind la Paris campioană de Grand Slam.
„Eu nu am fost genul de sportivă care avea nevoie de încurajări puțin false, adică eu simțeam că nu e totul ok, iar el îmi spunea că e totul ok. Și nu prea se potrivea cu ceea ce simțeam eu.
Într-adevăr, atunci am plecat plângând. Mi-a fost greu după meciul acela, pentru că nu este ușor să pierzi în primul tur la US Open, iar după aceea vine și te critică.
Eram conștientă că trebuia să fac lucrurile mai bine ca să câștig. Dar a fost un moment din care am învățat amândoi: și el, ca antrenor, și eu, ca sportivă, să ne maturizăm,” a declarat Simona Halep despre înfrângerea suferită în fața Mariei Sharapova, la US Open.