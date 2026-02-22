Unicul gol al partidei a fost marcat de Ricardo Matos în minutul 51, un rezultat care readuce formația din Pitești pe loc de play-off, cu 46 de puncte.

Alibec s-a arătat dezamăgit de atitudinea suporterilor prezenți la Mioveni, dar și de jocul gazdelor după gol.

„O greșeală de-a noastră la o fază fixă și acesta a fost meciul. După cornerul acela, ei nu au mai jucat deloc, fotbal 0. Noi am încercat să aducem mingea în fața porții, am avut și ocazia aceea cu capul. Probabil dacă marcam acolo, câștigam meciul”, a declarat atacantul.

Denis Alibec a făcut iureș după FC Argeş - Farul 1-0

În privința suporterilor, veteranul a avut un mesaj extrem de dur: „Un meci foarte urât, un teren foarte prost, oamenii înjură... Nu am mai văzut de mult așa țărănie. Am înțeles că îți susții echipa, dar să înjuri de familie, să dai cu bulgări în cap… Treaba lor. Fiecare face ce vrea.”

Alibec a remarcat și lipsa de ambiție a echipei sale comparativ cu FC Argeș: „Chiar n-am arătat bine, cred că nu am avut ambiție. Ei au avut ambiție mai mare ca noi. Nu am reușit să ne impunem jocul. Sigur și-au dorit mai mult victoria.”

Atacantul a mai comentat și asupra modului în care echipa gazdă gestionează avantajul: „Ai 1-0 în minutul 50 și nu mai joci deloc. Acesta e fotbalul românesc. Poate o să ne revenim și noi.”