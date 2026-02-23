Formația lui David Moyes ocupă locul 9, cu 37 de puncte, și vine după eșecul suferit etapa trecută, 1-2 pe teren propriu cu Bournemouth.

„Caramelele” traversează o perioadă modestă acasă, unde nu au mai câștigat din 6 decembrie 2025, când au învins clar pe Nottingham Forest, scor 3-0. Singurele succese din acest an au venit în deplasare, cu Aston Villa și Fulham.

Everton – Manchester United, de la 22:00, în direct pe VOYO

De cealaltă parte, Manchester United traversează o perioadă solidă și începe etapa în top 4. Echipa lui Michael Carrick este neînvinsă în campionat în 2026, cu patru victorii și trei remize, însă în runda precedentă a făcut doar 1-1 cu West Ham.

Istoricul este clar de partea oaspeților. Manchester United are 42 de victorii contra lui Everton, dintre care 19 în deplasare, record absolut în istoria Premier League într-un duel direct.