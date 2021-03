Fanii-actionari de la Dinamo nu mai au rabdare cu Ionel Gane! Acestia ii imputa rezultatele slabe si tactica "Tom si Jerry"

Antrenorul lui Dinamo mai are cel mult o luna la dispozitie ca sa arate ca merita sa isi pastreze postul.

Ionel Gane a ramas antrenor principal al lui Dinamo, dupa ce Cosmin Contra a demisionat, la inceputul lunii decembrie 2020. Cu fostul atacant pe banca, "ros-albii" au jucat 15 meciuri in Liga 1, obtinand 5 victorii, 3 egaluri si 7 infrangeri, cu o medie de 1.2 puncte pe meci si un golaveraj negativ (12-20, -8), dar tehnicianul a adus calificarea in semifinalele Cupei Romaniei, dupa victorii cu FCSB (1-0) si Dunarea Calarasi (3-1). Insa, conform surselor din interiorul DDB, reprezentantii fanilor-actionari nu mai au rabdare cu tehnicianul, desi i-au apreciat loialitatea fata de club. Ei considera ca jocul echipei lasa mult de dorit si a ajuns sa fie ridiculizat ca "Tactica Tom si Jerry", numita asa dupa porecla lui Gane.

Acestia cred ca nu exista o strategie constanta de alcatuire a echipei si ca tactica e dezastruoasa, cu o aparare care comite multe greseli, cu un mijloc steril si cu un atac care a marcat doar un gol in ultimele sase meciuri din Liga 1. De altfel, si cifrele le dau dreptate, Dinamo avand al doilea cel mai slab atac si a sasea cea mai slaba aparare din acest sezon. Cu un lot considerat de play-off, cu majoritatea datoriilor salariale achitate si cu licenta pentru sezonul viitor aproape obtinuta, dupa un efort financiar monumental din partea programului DDB, fanii-actionari nu mai accepta scuza presiunii financiare si au inceput sa creada ca dezorganizarea tactica si evolutiile sterse ale echipei indica limite ale bancii tehnice.

Lui Gane i se reproseaza neputinta de a "suda" un cuplu eficient de fundasi centrali si folosirea obsesiva a atacantului Magaye Gueye si a extremei dreapta Jonathan Morsay, cu evolutii cel mult mediocre, dar si faptul ca tehnicianul e reticent sa promoveze jucatori U21 in lot si in primul "11", desi nici argumentului jocului la rezultat prin folosire fotbalistilor mai experimentati nu sta in picioare. In acest moment, "cainii" ocupa locul 13 in Liga 1, cu 27 de puncte obtinute in 26 de etape, cu doar doua mai mult peste locul de baraj pentru mentinerea in prima divizie. Dinamo se afla la 10 puncte distanta de FC Botosani si Academica Clinceni (37p), echipele aflate pe locurile cinci si sase in clasament, iar sansele sa prinda un loc in play-off sunt pur teoretice.

Dinamo mai are de jucat, in sezonul regulat al Ligii 1, cu FC Arges (15 martie), Poli Iasi (20 martie), CFR Cluj (3 aprilie) si Academica Clinceni (10 aprilie), iar pe 13 sau 15 aprilie va evolua in turul semifinalei Cupei Romaniei. Daca Gane nu reuseste un reviriment in aceste partide, se asteapta sa se incerce producerea unui soc la echipa, iar favoriti sa il inlocuiasca sunt Gigi Multescu, Dario Bonetti si Mircea Rednic. Despartirea poate veni si mai devreme, daca echipa sufera o noua infrangere rusinoasa, cum au fost cele cu Botosani (0-4) si Viitorul (0-5).

De asemenea, in colimatorul suporterilor si al fostelor glorii ale clubului a intrat si Mario Niculae, noul manager sportiv din Stefan cel Mare, din cauza transferurilor efectuate in aceasta iarna. Gevaro Nepomuceno, Jonathan Morsay si Giani Stere nu au confirmat, Andrei Blejdea s-a accidentat grav dupa doar doua meciuri jucate si portarul Gudmund Kongshavn nu a jucat inca niciun minut. Steliano Filip, singurul jucator care a avut evolutii decente in 2021, ar fi fost adus dupa ce a fost contactat direct de catre reprezentantii fanilor.