ULTIMA ORA! Dinamo are NOI PROBLEME in obtinerea licentei! Eforturile suporterilor pot fi in ZADAR: "Este prea tarziu pentru aceste lucruri!" Ce trebuie sa rezolve URGENT dinamovistii

Clubul din Stefan cel Mare se afla in plin proces de obtinere a licentei pentru sezonul viitor de Liga 1.

Suporterii din programul DDB fac eforturi sustinute pentru a achita datoriile de aproximativ 800.000 de euro pana pe data de 26 martie. Si pana in acest moment lucrurile se pare ca merg destul de bine.

Fanii cumpara bilete virtuale la fiecare meci al 'cainilor', continua sa se inscrie in numar mare in programul DDB, unii chiar prelungind in avans si, de asemenea, au lansat o campanie de vanzare de bilete pentru super amicalul cu Dinamo Kiev care se va juca pe 27 martie.

Toate aceste eforturi se pot dovedi insa a fi in zadar, intrucat Dinamo intampina probleme si la nivel de infrastructura. Potrivit, Fanatik, clubul din Stefan cel Mare nu a semnat inca intelegerile pentru stadionul pe care vor juca in sezonul viitor si nici pentr terenurile de antrenament sau sala de sport.

Conform sursei citate, dinamovistii au posibilitatea sa semneze un nou acord cu Clubul Sportiv Dinamo pentru a folosi si sezonul viitor facilitatile din Parcul Sportiv Dinamo, inclusiv stadionul central. Desi CS Dinamo este dispus sa faca aceasta intelegere, dinamovistii sunt presati de timp intrucat aceste demersuri necesita destul de mult timp.

"Este prea tarziu pentru aceste lucruri. Trebuie semnate contracte si principala problema este timpul. Cei de la CS Dinamo si-au aratat disponibilitatea sa ajute si se pot rezolva, dar fizic este tarziu sa se faca aceste contracte. Totusi, e bine ca sunt oameni care se ocupa de asta, chiar si asa, in ceasul al 12-lea", a spus pentru Fanatik un om din interiorul clubului.

Mai mult, dinamovisti trebuie sa semneze un contract si pentru un stadion de rezerva in cazul in care nu se poate juca un meci la un anumit moment pe stadionul din Stefan cel Mare.

Managerul sportiv al lui Dinamo, Mario Nicolae, a vorbit despre acest subiect si a dezvaluit ca, din informatiile pe care le detine, problemele legate de infrastructura se vor rezolva in cele din urma.

"Lucrurile sunt pe un drum foarte bun la modul ca se strang bani din toate partile. Cei de la DDB se ocupa alaturi de cei de la birouri.

Datorita faptului ca s-a facut amicalul cu Dinamo Kiev a dus la vanzarea multor bilete. Am incercat sa facem trei-patru nivele de pret pentru toata lumea. Targetul este sa facem un nou sold-out. Avem nevoie de acesti bani si este o ambitie a fanilor.

Cu infrastructura eu stiu ca suntem in regula. Nu am totul in fata in acest moment. Problema ingrijoratoare este cea financiara, insa din ce mi s-a spus problema in ceea ce priveste infrastructura se va rezolva si lucrurile sunt in regula", a spus Mario Nicolae sursei citate.