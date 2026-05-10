Dinamo a început play-off-ul din Superliga României de pe locul 5, după ce a încheiat sezonul regulat cu 52 de puncte. Este o performanță importantă pentru ”câini”, iar antrenorul Zeljko Kopic este considerat motorul principal al acestei performanțe.

Tehnicianul croat se află pe banca lui Dinamo de la 1 decembrie 2023 și a adunat deja peste 100 meciuri ca antrenor principal. Are o medie de aproximativ 1,5 puncte pe meci, iar contractul său cu clubul din Ștefan cel Mare este valabil până la 30 iunie 2028.

Dinamo nu știe ce planuri să contureze. Decizia lui Zeljko Kopic, necunoscută

Inclusiv conducerea consideră că tehnicianul croat a adus în club multe lucruri pozitive. Însă, tocmai datorită evoluțiilor bune ale lui Dinamo din Superliga României, Kopic a început să atragă atenția de mai mult timp!

Sunt echipe din afara României care încearcă să îl ademenească pe Kopic, conform informațiilor Sport.ro, iar din acest motiv conducerea nu știe dacă va reuși să îl convingă să rămână, iar inclusiv reacțiile publice ale antrenorului lasă loc de interpretări.