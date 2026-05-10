Dinamo a început play-off-ul din Superliga României de pe locul 5, după ce a încheiat sezonul regulat cu 52 de puncte. Este o performanță importantă pentru ”câini”, iar antrenorul Zeljko Kopic este considerat motorul principal al acestei performanțe.
Tehnicianul croat se află pe banca lui Dinamo de la 1 decembrie 2023 și a adunat deja peste 100 meciuri ca antrenor principal. Are o medie de aproximativ 1,5 puncte pe meci, iar contractul său cu clubul din Ștefan cel Mare este valabil până la 30 iunie 2028.
Dinamo nu știe ce planuri să contureze. Decizia lui Zeljko Kopic, necunoscută
Inclusiv conducerea consideră că tehnicianul croat a adus în club multe lucruri pozitive. Însă, tocmai datorită evoluțiilor bune ale lui Dinamo din Superliga României, Kopic a început să atragă atenția de mai mult timp!
Sunt echipe din afara României care încearcă să îl ademenească pe Kopic, conform informațiilor Sport.ro, iar din acest motiv conducerea nu știe dacă va reuși să îl convingă să rămână, iar inclusiv reacțiile publice ale antrenorului lasă loc de interpretări.
”Pentru moment, concentrarea mea este doar aici, la fel cum a fost și în ultimii doi ani și jumătate, indiferent ce s-a întâmplat. Am ambiții la acest club, am contract. Ce pot să vă spun în prezent este că pentru mine există doar Dinamo la momentul în care vorbim”, a spus, de exemplu, Kopic, zilele trecute, pentru Fanatik.
Cine vine? Cine pleacă? Totul depinde de hotărârea lui Kopic
Astfel, din informațiile noastre, deocamdată Dinamo nu știe ce strategie va aborda pentru sezonul următor din perspectiva transferurilor pe care le va face, ce jucători vor pleca și ce fotbaliști vor veni în locul acestora, pentru realizarea obiectivului care va fi trasat.
Se pare că, deocamdată, Dinamo e lăsată în standby de tehnicianul croat, care nu a luat o decizie clară în privința viitorului său, cu atât mai dificilă fiind perspectiva transferurilor din vară. În cazul în care va veni alt antrenor, atunci va face alt plan pentru abordarea întrecerii următoare din Superliga României.
Chiar dacă mai are contract doi ani cu Dinamo după acest sezon, 2025-2026, nu se știe exact dacă antrenorul croat va continua sau va da curs unei alte propuneri, care va veni de la o formație care îi poate pune la dispoziție un lot și un buget cu care să se bată pentru obiective mult mai mari.
Strategia de transferuri la Dinamo, necunoscută
Au existat în iarnă discuții între conducerea ”câinilor” și Kopic în privința planurilor, a strategiei clubului, dar este important de văzut și cum va termina Dinamo acest campionat de Superliga României.
În funcție de rezultat, cu siguranță Kopic va cântări serios în decizia pe care o va lua, în cazul în care va primi o propunere care să fie tentantă din toate punctele de vedere. Însă, pare prematur de intuit o strategie de transferuri clară.