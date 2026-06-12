Ioan Becali , agentul lui Darius Olaru , a dat cărțile pe față în legătură cu transferul căpitanului de la FCSB la Union Saint-Gilloise .

Giovanni Becali spune că deocamdată nu este nimic concret, mai ales că Darius Olaru nici măcar nu s-a întors din vacanță. Renumitul agent a mărturisit că, cel mai probabil, discuțiile se vor purta în cursul săptămânii viitoare.

Totuși, înainte de toate, FCSB și Union Saint-Gilloise trebuie să se pună de acord în privința unei sume de transfer. Belgienii au înaintat deja o ofertă de 2,3 milioane de euro, însă Gigi Becali a solicitat în schimbul lui Darius Olaru nu mai puțin de 3 milioane de euro.

Rămâne de văzut ce decizie vor lua oficialii clubului din Jupiler Pro League, însă presa belgiană a scris în cursul zilei de vineri faptul că cei de la Union Saint-Gilloise sunt tentați să plătească suma cerută de patronul de la FCSB, astfel încât transferul se poate concretiza în următoarele zile.

”Nu e nimic deocamdată, e în vacanță și el, sunt și eu în vacanță. Cred că săptămâna cealaltă se va vorbi ceva. Mai întâi să se pună cluburile de acord, până la urmă, noi nu avem treabă cu asta, noi avem treabă doar cu jucătorul”, a spus Ioan Becali, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Darius Olaru, conform Transfermarkt.

Ce a spus Gigi Becali despre transferul lui Darius Olaru

”E posibil ca Olaru să plece. Am avut o ofertă de 3 milioane din Arabia. Am cerut 4. După aia a venit el cu oferta din Olanda (n.r. Belgia), cu 2,3 milioane, și am zis: <<Uite, pentru că ai fost om cuminte, îți dau drumul cu 3 milioane>>. Și să dea banii în rate, să dea și în trei rate, că n-am nevoie de bani.

Stadiul este că el așteaptă răspunsul și mi se pare că în primul meci jucăm cu ei în amicale. Eu vă spun toate lucrurile așa cum stau, purul adevăr, adevărul brut, adică. Apoi, ce se finisează, nu știu”, a spus Gigi Becali în urmă cu doar câteva zile.