DDB, gata de inca o SUPER-LOVITURA! Parteneriat intre Dinamo si Real Madrid?! Anuntul suporterilor: "Ne intalnim cu oameni din staff-ul lui Real!"

Suporterii actionari de la Dinamo cauta solutii pentru a salva clubul!

Unul dintre membrii programului DDB a anuntat o posibila colaborare de senzatie, cu unul dintre cele mai mari cluburi din istorie, Real Madrid! Fanii lui Dinamo din Spania vor negocia cu oameni din staff-ul clubului pentru a obtine ajutor pentru echipa de juniori.

"In maximum doua saptamani ar urma sa avem o intalnire cu oameni din staff-ul lui Real. Primul obiectiv vizat e sa obtinem eventual echiparea completa a centrului de juniori de la Dinamo. Dar poate si un minim ajutor financiar catre DDB Spania, mai ales ca exista precedentul cand i-au sprijinit pe cei de la Oviedo cu 100.000 de euro intr-un moment in care clubul trecea printr-o criza profunda", a spus Dragos Sterpu, membru DDB conform ProSport.

Suporterii lui Dinamo au infiintat o asociatie nonprofit la Madrid la sfarsitul lunii februarie, pentru a atrage mai usor fonduri si sponsorizari pentru club.

Ca argument prin care sa ii convinga pe iberici, DDB Spania a facut un mic portofoliu de prezentare a clubului, in care au fost incluse atat legendele echipei, cat si momentele de glorie. Coregrafiile suporterilor au intrat si ele in dosar, inclusiv momentul memorabil de la meciul Steaua - Manchester City, cand a aparut pe intreaga peluza 'Doar Dinamo Bucuresti'.

"Sigla DDB s-a nascut pe 16 august 2016 in Romania, iar evenimentul e cunoscut drept cea mai mare farsa de pe planeta. Concret, fanii lui Dinamo Bucuresti s-au prezentat drept cei mai priceputi in scenografii ale tribunei, iar proprietarul Steaua Bucuresti si oficialii clubului au acceptat sa se ocupe de scenografia partidei Steaua – Manchester City. Rezultatul?", se arata in prezentarea dosarului.