"Seamana cu morsele din Antarctica!" Doi fotbalisti de la Dinamo, facuti PRAF dupa remiza cu FC Voluntari 

Dinamo a remizat la Voluntari, scor 1-1, desi gazdele au jucat in 10 oameni din minutul 52.

Dupa meci, Cornel Dinu s-a aratat suparat de evolutia unor jucatori de la Dinamo, pe care i-a criticat dur.

Fostul jucator si antrenor din Stefan cel Mare a spus ca dinamovistii au fost neinspirati in fata portii, cei mai slabi jucatori de pe teren fiind in opinia sa Magaye Gueye si Jonathan Morsay.

"Nu stiu cum pot fi adusi asemenea jucatori. Morsay? Cu greu cred ca poti aduna 7 pase pe care le-a dat. Nu se poate astepta dezghetul, pentru ca seamana cu morsele din Antarctica", a declarat Cornel Dinu, potrivit Telekom Sport.

In urma remizei cu FC Voluntari, Dinamo a ramas, cu 27 de puncte, pe locul 13 in clasamentul Ligii 1. In urmatoarea etapa, dinamovistii vor primi vizita celor de la FC Arges, luni, 15 martie, de la ora 20:30.