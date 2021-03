Imagini SENZATIONALE cu Mircea Lucescu! Cum i-a impresionat pe fanii lui Dinamo Kiev! "Nu mai avem nevoie de atacant" 

Mircea Lucescu a fost din nou protagonistul unor imagini senzationale.

Antrenorul roman i-a impresionat pe fanii lui Dinamo Kiev in urma celui mai recent videoclip postat pe contul de Twitter al echipei.

In timpul antrenamentului dinaintea meciului cu Minaj, Lucescu a fost surprins in timp ce dribla mingea la fel ca in tinerete, pe cand imbraca tricoul echipei nationale a Romaniei.

Suporterii lui Dinamo Kiev s-au aratat incantati de reusitele tehnicianului in varsta de 75 de ani si l-au felicitat, unii dintre ei propunandu-i in gluma sa intre pe teren. "Nu mai este nevoie de transferuri. Mircea poate ocupa pozitia de atacant", au scris ucrainenii.

Meciul dintre Dinamo Kiev si Minaj, din a 17-a etapa a campionatului, este programat duminica, de la ora 14:00. Joi, de la ora 18:00, echipa lui Lucescu va infrunta Villareal, pe teren propriu, in mansa tur a optimilor Europa League.