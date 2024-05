E gata! Antrenorul lui Dinamo, Zeljko Kopic, și-a decis viitorul! 

Cu peste 30.000 de spectatori în tribunele Arenei Naţionale, Dinamo a dominat prima parte, dar Politic şi Ricardo Grigore nu l-au putut învinge pe portarul Gyenge, iar în minutul 16 Milanov a trimis în bară.

Oaspeţii au avut o replică slabă în finalul reprizei, însă Dinamo a deschis scorul în minutul 47, prin lovitura de cap a lui Dennis Politic, care a înscris din centrarea lui Ahmed Bani. Acelaşi jucător, Politic, a majorat avantajul gazdelor la 2-0, cu un gol superb, scor care a fost şi cel final. Dinamo pleacă cu prima şansă în returul de la Miercurea Ciuc, de luni, 27 mai.

Zeljko Kopic: "Am 46 de ani, nu am 60 de ani!"

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a anunțat că rămâne și în sezonul viitor la gruparea roș-albă, indiferent de soarta barajului.

(n.r. Ați vorbit cu conducerea despre viitorul dumneavoastră?) Nu, sunt concentrat pe următorul meci. Vreau să-mi termin treaba aici. (n.r. Vreți să rămâneți la Dinamo) Sigur. Câți ani am?

Am 46, nu am 60. Încă am energia necesară și vreau să lucrez. Cred că am multe lucruri de arătat, cred că am arătat deja lucruri în carierea mea de antrenor. Am ambiții, am energie să fac lucruri mari”, a spus Zeljko Kopic, potrivit Digisport.