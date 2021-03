EXCLUSIV | "Bai baiatule, ce cauti la fotbal?!" Situatia DRAMATICA de la Dinamo, analizata de un fost jucator! "Jucam nimic! E vraiste totul"

Dinamo se afla intr-o situatie dramatica.

Fostul jucator din Stefan cel Mare, Claudiu Vaiscovici, a vorbit in aceasta dimineata la Pro X despre ceea ce se intampla in Stefan cel Mare. Acesta a spus ca isi face griji cu privire la ramanerea echipei in Liga 1 si a punctat ca nu este incantat de unele dintre transferurile facute la echipa.

"La Dinamo de vreo 5-6 ani nu mai e un context bun. E din ce in ce mai grav, dar suntem obisnuiti de 5-6 ani... Am ajuns in rapa. E grava situatia. Nu se stie despre ce e vorba acolo, e un ghiveci total.

Nea Mircea si alti oameni incearca sa ajute echipa pana in vara, dar din vara incolo Dinamo ce face? Iara ajunge la baraj, dar cica nu retrogradam, avem toate sansele. Am mai spus-o recent, nu ma gandesc la playoff, ma gandesc sa nu disparem, sa nu retrogradam sau sa nu disparem, sa o luam din Liga 4...

Pe un antrenor il tin rezultatele, o echipa e mare cand are rezultate, daca n-are rezultate... Noi speram meci de meci sa mai luam cate 3 puncte, dar de unde? Nu putem, n-avem cu cine, nu avem cu ce. E grav.

Multi ma injura cand spun lucrurile astea, dar sunt realist. Spun ce vad. Jucam nimic si in momentul in care jucam bine si avem un rezultat modest, ne bazam pe joc, dar noi jucam doar prost si nu putem spera sa ne ridicam in clasament. Suntem... Asta e! Cand nu e stabilitate la o echipa, nici nu vin jucatori de valoare.

Daca te uiti in ultimii doi ani, ce a facut DDB-ul ca a dat bani si ii felicit pentru eforturile pe care le fac, dar jucatorii carora li s-a propus sa vina la Dinamo au refuzat. Cand vreodata era refuzata Dinamo? Inainte stateau la coada sa ajunga aici...

Am vazut atacanti care nu stiu sa loveasca mingea... Bai baiatule, ce cauti la fotbal?! Vai de mama noastra, unde am ajuns... E vraiste totul, nu se stie ce e acolo... Singurii care fac ceva sunt cei din DDB care se chinuie sa mai stranga bani si sa faca ceva", a declarat Claudiu Vaiscovici la Ora exacta in sport.