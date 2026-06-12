Jovo Lukic a scris istorie pentru Superliga la Campionatul Mondial: primul după 32 de ani

Canada și Bosnia se întâlnesc în primul meci din grupa B de la Cupa Mondială 2026. Partida se va disputa pe BMO Field din Toronto și va fi precedată de ceremonia de deschidere și se vede LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.
La momentul redactării acestui articol scorul este 1-0 în favoarea Bosniei Herțegovina, după ce Jovo Lukic a deschis scorul în minutul 21.
Jovo Lukic a intrat în istorie! Ce a reușit fotbalistul lui ”U” Cluj
Jovo Lukic a deschis scorul în minutul 21, după ce a profitat de centrarea excelentă a lui Kolasinac. Jucătorul lui ”U” Cluj a reușit o lovitură de cap excelentă, iar portarul Crepeau a fost învins.
În urma acestui, gol Jovo Lukic a devenit primul marcator străin din istoria Superligii care a înscris la un turneu final de Campionat Mondial, conform statisticianului MisterChip.
În 1994 a fost ultimul jucător care juca în campionatul României și înscria la Campionatul Mondial. Este vorba despre lie Dumitrescu, în 1994, atunci era legitimat la Steaua și marca în succesul României împotriva Argentinei, scor 3-2.
Echipele de start din Canda - Bosnia:
- Canada (4-4-2): Crepeau - A. Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, I. Kone, Eustaquio (cpt.), Millar - J. David, Oluwaseyi
- Rezerve: O. Goodman, St.Clair, A. Ahmed, Bombito, Choiniere, P. David, A. Davies, A. Jones, Larin, J. Nelson, Osorio, N. Saliba, Shaffelburg, N. Sigur, Waterman
- Selecționer: Jesse Marsch
- Bosnia (4-4-2): Vasilj - A. Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (cpt.) - Bajraktarevic, I. Basic, Tahirovic, Memic - Demirovic, Lukic
- Rezerve: Jurkas, Zlomislic, Alajbegovic, Bazdar, Burnic, E. Dzeko, Gigovic, Hadziahmetovic, Hadzikadunic, Mahmic, Malic, Mujakic, Radeljic, Sunjic, Tabakovic
- Selecționer: Sergej Barbarez
Din grupa B mai fac parte Elveția și Qatar.