O noua UMILINTA pentru Dinamo! Ros-albii au bifat inca un record NEGATIV! Au ajuns la o diferenta ISTORICA de puncte fata de marii rivali de la FCSB

Dinamo a remizat pe teren propriu cu FC Voluntari in etapa cu numarul 26 din Liga 1, scor 1-1.

Astfel, in urma acestui rezultat, echipa din Stefan cel Mare a ajuns la 27 de puncte dupa 26 de etape, 30 mai putin decat rivalii de la FCSB.

Este pentru prima data in istorie cand ros-albastrii inregistreaa un avans asa de mare fata de dinamovisti dupa 26 de etape. In afara acestui sezon, cea mai mare diferenta de puncte in favoarea echipei lui Becali dupa 26 de etape a fost inregistrata in sezonul 2013-2014, cand FCSB a castigat penultimul titlu de campioana, fiind antrenata de Laurentiu Reghecampf. Atunci diferenta a fost de 19 puncte.

De asemenea, in sezonul 2014-2015, cand antrenor la FCSB era Costel Galca, ros-albastrii au inregistrat dupa 26 de etape un avans de 18 puncte fata de marii rivali.

Pe vremea cand inca se juca derby-ul dintre Steaua si Dinamo, respectiv inainte de anul 2003, au fost stabilite de asemenea diferente destul de mari de puncte intre cele doua rivale.

Conform statisticianului LPF Liviu Manolache, in sezonul 1999-2000 Dinamo a avut dupa 25 de etape un avans de 29 de puncte fata de rivala din Ghencea. La acel moment, echipa din Stefan cel Mare era antrenata de Cornel Dinu si castiga primul titlu de campioana dupa o pauza de 8 ani.

De asemenea, in sezonul 1997-1998 Steaua a avut un avans de 19 puncte fata de Dinamo dupa 25 de etape, iar in anul 1955 s-a inregistrat o diferenta tot de 19 puncte, dar de aceasta data in favoarea 'cainilor'. De mentionat ca la acel moment se acordau doua puncte la victorie, iar ele au fost convertite la sistemul actual pentru a se putea echivala aceasta diferenta.