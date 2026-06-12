Jovo Lukic a scris istorie pentru Superliga la Campionatul Mondial: primul după 32 de ani

Canada - Bosnia 1-1. S-a încheiat al treilea meci de la CM 2026. Jovo Lukic a înscris!

Nota primită de Jovo Lukic după ce a punctat la Campionatul Mondial în Canada - Bosnia

Brazilianul Eric de Oliveira (40 de ani), cel mai bun marcator străin din istoria Superligii cu 66 de reușite, s-a pronunțat cu privire la tipologia de transferuri pe care trebuie să o facă FCSB în vară.

Argumentul lui Eric cu privire la nevoile celor de la FCSB

Eric a explicat că formația pregătită de Marius Baciu are nevoie să se întărească aducând fotbaliști experimentați, în condițiile în care se va lupta în campionat și în cupele europene.

El a admis, de asemenea, că jucătorii tineri pot fi extrem de productivi pe termen lung.

Eric, sfat pentru Becali: „Să aibă jucători mai experimentați”

„Sunt foarte mulți jucători buni în Superligă, care ar merita o șansă la FCSB sau la Dinamo. Nu știu ce fel de scouting fac. Sunt foarte mulți jucători care pot să facă față, să îi ajute foarte mult.

Domnul Becali rămâne cu același mod de a aduce jucători. Dacă investește în cei mai tineri jucători din România e un avantaj pentru el și pentru club.

Ar trebui, părerea mea, să aibă jucători mai experimentați pentru campionat și cupele europene”, a declarat Eric de Oliveira, în exclusivitate pentru Sport.ro.

Eric de Oliveira a câștigat Cupa și Supercupa României cu Viitorul Constanța în 2019. El a mai jucat în țara noastră pentru Gaz Metan Mediaș, Pandurii Târgu Jiu și FC Voluntari.

FCSB a efectuat până acum un singur transfer pentru sezonul 2026-2027: brazilianul Anderson Ceara (27 de ani), de la FK Csikszereda.