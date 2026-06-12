Jovo Lukic a deschis scorul în minutul 21 al meciului Canada - Bosnia 1-1, contând pentru prima etapă din Grupa B a Campionatului Mondial din 2026.
Nota lui Jovo Lukic după Canada - Bosnia 1-1
Lukic a punctat printr-o lovitură de cap din assist-ul lui Sead Kolasinac și a fost înlocuit în minutul 62 cu Samed Bazdar.
Pe lângă gol, Jovo Lukic a mai trimis două șuturi pe poartă și a avut un procentaj al paselor corecte de 41% (7 din 17).
Pentru evoluția sa generală, portalul SofaScore i-a acordat golgheterului Superligii din sezonul trecut nota 7,4, printre cele mai bune de pe teren.
Jovo Lukic a marcat primul său gol la națională la a patra selecție. El a fost convocat pentru CM 2026, la capătul unul sezon în care a fost golgheterul Ligii 1 cu 18 goluri marcate.
Echipele de start din Canada - Bosnia
- Canada (4-4-2): Crepeau - A. Johnston, De Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, I. Kone, Eustaquio (cpt.), Millar - J. David, Oluwaseyi
- Rezerve: O. Goodman, St.Clair, A. Ahmed, Bombito, Choiniere, P. David, A. Davies, A. Jones, Larin, J. Nelson, Osorio, N. Saliba, Shaffelburg, N. Sigur, Waterman
- Selecționer: Jesse Marsch
- Bosnia (4-4-2): Vasilj - A. Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (cpt.) - Bajraktarevic, I. Basic, Tahirovic, Memic - Demirovic, Lukic
- Rezerve: Jurkas, Zlomislic, Alajbegovic, Bazdar, Burnic, E. Dzeko, Gigovic, Hadziahmetovic, Hadzikadunic, Mahmic, Malic, Mujakic, Radeljic, Sunjic, Tabakovic
- Selecționer: Sergej Barbarez