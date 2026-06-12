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Jovo Lukic a scris istorie pentru Superliga la Campionatul Mondial: primul după 32 de ani

Canada - Bosnia 1-1. S-a încheiat al treilea meci de la CM 2026. Jovo Lukic a înscris!

Jovo Lukic a deschis scorul în minutul 21 al meciului Canada - Bosnia 1-1, contând pentru prima etapă din Grupa B a Campionatului Mondial din 2026.

Nota lui Jovo Lukic după Canada - Bosnia 1-1

Lukic a punctat printr-o lovitură de cap din assist-ul lui Sead Kolasinac și a fost înlocuit în minutul 62 cu Samed Bazdar.

Pe lângă gol, Jovo Lukic a mai trimis două șuturi pe poartă și a avut un procentaj al paselor corecte de 41% (7 din 17).

Pentru evoluția sa generală, portalul SofaScore i-a acordat golgheterului Superligii din sezonul trecut nota 7,4, printre cele mai bune de pe teren.

Jovo Lukic a marcat primul său gol la națională la a patra selecție. El a fost convocat pentru CM 2026, la capătul unul sezon în care a fost golgheterul Ligii 1 cu 18 goluri marcate.

Echipele de start din Canada - Bosnia